Ракету "Аванград" оденут в титан

Блок получит сверхпрочную оболочку

Стали известны детали конструкции гиперзвукового комплекса "Аванград", который до сих пор находится под грифом "секретно". Военно-промышленная корпорация НПО "Машиностроения" сейчас работает над созданием нового титанового сплава, выдерживающего огромные температуры при скорости в 20 Махов.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в корпорации, на данный момент ведутся исследовательские работы, а именно – определяются прочностные характеристики новых сплавов. Уже затем, когда будет найдено оптимальное решение, "Авангард" испытают в новом "железе". На данный момент известно о пяти испытаниях комплекса, четыре из которых прошли успешно. Достиг ли блок скорости 20 Махов не сообщается, но судя по тому, что ведутся работы по созданию более жаростойкого корпуса определенные проблемы с прочностью корпуса есть.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что новый гиперзвуковой комплекс, делающий бессмысленной ПРО США, уже запущен в серию. А пока не готова ракета "Сармат", носителем блока является межконтинентальная УР-100НУТТХ советского производства. По данным российских СМИ в начале 2000-х годов Украина передала России около 30 этих жидкотопливных ракет.

На Западе считают "Авангард" вполне реальным оружием, тем более рабjты по созданию маневрирующего блока велись еще во времена Советского союза. Правда, иностранные эксперты считают, что готово оно будет только к 2020 году. Предполагается, что "Авангард" сможет нанести удар в любой точке земного шара, а чтобы ликвидировать угрозу понадобится одновременно до 50 противоракет, что делает комплекс практически неуязвимым.





