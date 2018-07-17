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Ракету "Аванград" оденут в титан

Кадр youtube.com
продолжениеУ России будут невидимые танки
Блок получит сверхпрочную оболочку

Стали известны детали конструкции гиперзвукового комплекса "Аванград", который до сих пор находится под грифом "секретно". Военно-промышленная корпорация НПО "Машиностроения" сейчас работает над созданием нового титанового сплава, выдерживающего огромные температуры при скорости в 20 Махов.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в корпорации, на данный момент ведутся исследовательские работы, а именно – определяются прочностные характеристики новых сплавов. Уже затем, когда будет найдено оптимальное решение, "Авангард" испытают в новом "железе". На данный момент известно о пяти испытаниях комплекса, четыре из которых прошли успешно. Достиг ли блок скорости 20 Махов не сообщается, но судя по тому, что ведутся работы по созданию более жаростойкого корпуса определенные проблемы с прочностью корпуса есть.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что новый гиперзвуковой комплекс, делающий бессмысленной ПРО США, уже запущен в серию. А пока не готова ракета "Сармат", носителем блока является межконтинентальная УР-100НУТТХ советского производства. По данным российских СМИ в начале 2000-х годов Украина передала России около 30 этих жидкотопливных ракет.

Ракета УР-100Н. Фото: wikipedia.orgНа Западе считают "Авангард" вполне реальным оружием, тем более рабjты по созданию маневрирующего блока велись еще во времена Советского союза. Правда, иностранные эксперты считают, что готово оно будет только к 2020 году. Предполагается, что "Авангард" сможет нанести удар в любой точке земного шара, а чтобы ликвидировать угрозу понадобится одновременно до 50 противоракет, что делает комплекс практически неуязвимым.


Александр ИЛЬИН
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