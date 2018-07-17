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В России изобрели маскировочное "покрытие-хамелион". Теперь военную технику не нужно будет перекрашивать в зависимости от места. Неважно, лес или степь – танк или боевая машина пехоты сама окрасится в нужный цвет.
О новшестве, которое может произвести настоящую революцию в искусстве маскировки, рассказал глава "Ростеха" Сергей Чемезов. По его словам, покрытие мимикрирует, как хамелеон. Его можно нанести как на экипировку солдата, так и на боевую технику и даже корабли, сделав их "невидимыми".
В ближайшее время, на одной из выставок, "Ростех" представит первый образец – "шлем-невидимку". Скорее всего, ноу-хау продемонстрируют на форуме "Армия-2018" в Кубинке.
Два года с половиной года назад Сибирского физико-технический институт сообщил о группе ученых, которая получила патент на изобретение материала, который подстраивается под любой фон, так как максимально сливается с окружающей средой в инфракрасном спектральном диапазоне.
По словам одного из разработчиков, сотрудника лаборатории распространения оптических волн СФТИ ТГУ Владимира Харенкова, для того, чтобы скрыть объекты, необходимо приблизить излучение объекта к фоновому излучению окружающей среды, то есть обеспечить минимальный контраст между объектом и средой. Этого удалось достигнуть за счет особой трехслойной структуры камуфляжа.
Разработчики утверждают, что полученный материал относительно недорогой. Хотя для создания ФПА (фильтр Петрянова ацетилцеллюлозный) с включением наночастиц потребуется специальное оборудование.
Можно предположить, что речь идет именно об этой разработке. Она вполне реальная, но судя по всему, явно не дешевая. Можно одеть в подобный камуфляж небольшую группу спецназа, но целую бригаду или корабль – это уже совсем другие деньги. Тем не менее, разработка перспективная, и в будущем она точно найдет себе применение.
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