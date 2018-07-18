Теперь "Сатана-2" должна полететь

Военные завершили бросковые испытания ракеты "Сармат", которая в перспективе станет носителем гиперзвукового блока "Авангард" и заменит легендарную "Сатану".

Как пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в Минобороны, испытания признаны успешными: командование ракетных войск осталось довольно анализом конструктивных и технических решений МБР. И уже в этом году стартуют летно-конструкторские испытания, в ходе которых полетит уже реальная ракета, а не макет.

За последние полгода ракетчики провели шесть бросковых испытаний "Сармата" на полигоне "Плесецк". Как известно, во время этого вида испытаний проверяется работа порохового стартового ускорителя, который выталкивает макет ракеты на высоту около 30 м, а также производится сбор и обработка информации о поведении МБР после выхода из пусковой установки.

Эти испытания неоднократно откладывались, но затем, по информации СМИ, "Сармат" был включен в список "президентских проектов", и работу над ракетой стал курировать лично Владимир Путин. Как заявил глава государства в июне, "Сармат" поступит на вооружение в 2020 г., и это очень сжатые сроки.

Ракета "Сармат" должна стать одним из главных компонентов ядерного сдерживания. Ее применение означало бы начало ядерной войны и, возможно, прекращение существования человеческой цивилизации. Дальность полета "Сармата" – 17 тыс. км, но, по данным экспертов, фактически она может быть не ограничена. Забрасываемый вес – 10 т, на тонну с лишним больше, чем у "Воеводы" ("Сатаны"), количество разделяющихся частей в головной части ракеты – 15, опять же больше, чем у "Воеводы".



По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, чтобы перехватить "Сармата", понадобится 500 противоракет. Если это действительно так, защиты от "Сатаны-2" просто не существует.