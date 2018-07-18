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"Кинжал" заткнул за пояс "Искандер"

МиГ-31 с ракетой. Кадр youtube.com
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Ракета летит гораздо дальше

После того как Минобороны опубликовало видеозапись запуска гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с перехватчика МиГ-31, одни военные эксперты разглядели в ней ближайшего родственника "Искандера". Другие – модернизированную версию советской крылатой ракеты Х-32. На Западе даже обвинили Россию в блефе, что она якобы выдает аэробаллистическую ракету за гиперзвуковую. Но факт остается фактом, "Кинжал" уже находится на опытно-боевом дежурстве в Южном округе, и ракета, запущенная с "тридцать первого", по данным военных, разгоняется до скорости 10 Махов.

Более того, как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в ОПК, "Кинжал" может поражать цели на расстоянии в три раза больше, чем "Искандер" – 1500 км.

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Собственно, это не вызывает удивления: ракета, запущенная с борта перехватчика неизбежно полетит дальше и быстрее наземной, так как в момент запуска, уже будет лететь на сверхзвуковой скорости. Поэтому 1500 км для "Кинжала" вполне реальная цифра, некоторые источники даже указывают цифру в 2000 км.

Фото: GLOBAL LOOK pressА на Западе вовсе считают, что и "Искандер-М" способен ударить на пару тысяч километров, и вообще является ракетным комплексом средней дальности, запрещенным договором об РСМД. Но пока эти предположения остаются лишь предположениями. О настолько дальних запусках "Искандеров" ничего неизвестно, по крайней мере, из открытых источников.

Александр ИЛЬИН
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