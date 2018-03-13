Западные эксперты определили ракету на МиГ-31
Новое видео Минобороны, на котором МиГ-31 запускает загадочную ракету в черном небе стратосферы, не могло оставить равнодушными западных военных экспертов. Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" на нем показан крупно, хотя некоторые секретные детали, говоря телевизионным языком, на нем "заблюрены" и не видны.
По версии The National Interest, это аэробаллистическая ракета типа авиационного "Искандера". У нее нет гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД) вроде того, что стоит на американском беспилотнике Х-43. Такая система отличается от обычной тем, что сгорание происходит на сверхзвуке.
Так, в 2004 г. Х-43 разогналась до 11 тыс. 850 км/ч, что примерно около 10 Махов. По данным Минобороны, аналогичные показатели у российского "Кинжала". Но разница между ними заключается в том, что они летят по разным траекториям. "Кинжал" – аэробаллистической, то есть взмывает вверх, а затем пикирует на цель, развивая гиперзвуковую скорость. А американский БПЛА – теоретически какой угодно, как самолет. Другой вопрос, что пока решить эту задачу не удалось.
На российском комплексе дополнительный "толчок" ракете придает самый быстрый истребитель МиГ-31. Скорость в 10 Махов вполне реальна, тем более для баллистической ракеты. Кстати, похожие были в арсенале СССР. Например, Х-15, которую запускали со стратегических бомбардировщиков. А сейчас у российских летчиков есть Х-32.
Но главный вопрос в управляемости. США потому и испытывают Х-43 на ГПВРД, чтобы сделать аппарат максимально маневренным и превратить его в недосягаемую цель для комплексов ПРО.
С другой стороны, даже западные эксперты признают способность российских "Искандеров" маневрировать в полете и следовать по неустойчивой траектории. Их тоже будет крайне трудно сбить. И если "Кинжал" является авиационной версией "Искандера", это очень эффективное оружие. Но все-таки не гиперзвуковое, а аэробаллистическое.
Медведевой запретили выступать на соревнованиях
Спортсменка пропустит турнир в Милане
Рыбка сорвалась с крючка ФБР
Сотрудники внутренней разведки обратились в иммиграционную службу Таиланда, чтобы навестить эскортницу в тюрьме
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина