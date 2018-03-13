Западные эксперты определили ракету на МиГ-31

У нее нет гиперзвукового двигателя

Новое видео Минобороны, на котором МиГ-31 запускает загадочную ракету в черном небе стратосферы, не могло оставить равнодушными западных военных экспертов. Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" на нем показан крупно, хотя некоторые секретные детали, говоря телевизионным языком, на нем "заблюрены" и не видны.

По версии The National Interest, это аэробаллистическая ракета типа авиационного "Искандера". У нее нет гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ГПВРД) вроде того, что стоит на американском беспилотнике Х-43. Такая система отличается от обычной тем, что сгорание происходит на сверхзвуке.





Так, в 2004 г. Х-43 разогналась до 11 тыс. 850 км/ч, что примерно около 10 Махов. По данным Минобороны, аналогичные показатели у российского "Кинжала". Но разница между ними заключается в том, что они летят по разным траекториям. "Кинжал" – аэробаллистической, то есть взмывает вверх, а затем пикирует на цель, развивая гиперзвуковую скорость. А американский БПЛА – теоретически какой угодно, как самолет. Другой вопрос, что пока решить эту задачу не удалось.

На российском комплексе дополнительный "толчок" ракете придает самый быстрый истребитель МиГ-31. Скорость в 10 Махов вполне реальна, тем более для баллистической ракеты. Кстати, похожие были в арсенале СССР. Например, Х-15, которую запускали со стратегических бомбардировщиков. А сейчас у российских летчиков есть Х-32.

Но главный вопрос в управляемости. США потому и испытывают Х-43 на ГПВРД, чтобы сделать аппарат максимально маневренным и превратить его в недосягаемую цель для комплексов ПРО.

С другой стороны, даже западные эксперты признают способность российских "Искандеров" маневрировать в полете и следовать по неустойчивой траектории. Их тоже будет крайне трудно сбить. И если "Кинжал" является авиационной версией "Искандера", это очень эффективное оружие. Но все-таки не гиперзвуковое, а аэробаллистическое.