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Бомбами B-61-12 вооружили стелсы B-2

Фото: flickr.com/Clemens Vasters
"Хвостатые боеприпасы" пробьют любую преграду

Американские СМИ сообщили новые подробности о новейшей и на данный момент самой точной ядерной бомбе в мире – B-61-12. Еще ее называют гравитационной бомбой из-за хвостового оперения, делающего ее дьявольски точной.

Несмотря на то что некоторые российские эксперты отнеслись к испытаниям нового боеприпаса крайне сдержанно, если не скептически, в США уверяют, что это совершенное и страшное оружие, против которого еще не придумали защиты.

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По данным The National Interest, эта управляемая по GPS бомба может войти на 3 м в землю, прежде чем взорваться, что делает ее настоящей "убийцей" защищенных бункеров, ракетных шахт и командных пунктов. При этом мощность ее может составлять от символичных 0,3 килотонн до 50 килотонн, то есть в 2,5 раза мощнее "Малыша", сброшенного на Хиросиму.


По своей точности B-61-12 в три раза превышает бомбы предыдущих поколений. На видео, опубликованном Минобороны США, показаны продырявленные контейнеры и бункеры. На испытаниях бомбы сбрасывали без боезарядов, но точность была продемонстрирована действительно феноменальная.

Некоторые российские военные аналитики ранее высказывали свое мнение, что B-61-12 чисто тактическая бомба и не имеет никакого отношения к стратегической ядерной триаде. На деле же "двенадцатая" даже опаснее межконтинентальных "Минутмэнов" или "Трайдентов", до которых дело дойдет только в самом крайнем случае.

Кадр youtube.comПорог применения B-61-12 гораздо ниже, ими будут уничтожаться аэродромы, командные пункты, склады, дивизионы ПВО, а при желании бомбу можно использовать и в стратегических целях, если щедро снабдить ядерным зарядом. При этом стелс B-2, по данным Пентагона, может прорвать самую современную российскую систему ПРО и безнаказанно сбросить свои бомбы хоть на Москву.

Неслучайно в России сразу заявили, что применение США против России любого по мощности атомного оружия будет восприниматься как ядерная атака, явно намекая на B-61-12.

Это самая универсальная атомная бомба США из когда-либо созданных. Неслучайно ее испытывают не только на бомбардировщиках B-2, B-52 и B-1, но и на истребителях F-15E, F-16, а также готовят для новейших F-35.

Теоретически новые бомбы могла применить коалиция в Сирии, но тогда, скорее всего, жертв было бы намного больше, и американцы на это просто не пошли. Держит в уме Трамп и B-61-12, размышляя о разработке ядерного оружия в Иране, который президент ненавидит всей душой. Но лишь опасения чудовищных последствий на Ближнем Востоке, которые напрямую затронут Израиль, останавливают США от более решительных мер.

Александр ИЛЬИН
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