Новый БТР уничтожит лучшие танки мира

Появились подробности вооружения машины

Бронетранспортер для российской армии это довольно больной вопрос. Несмотря на многочисленные попытки построить принципиально новую и современную машину, до сих пор основным в сухопутных войсках остается БТР-80 со слабой противоминной защитой и маленьким люком сбоку, из которого крайне опасно, а главное, неудобно выпрыгивать, особенно на ходу.

Счастливчикам достались БТР-82, но и это, по сути модернизированные "восьмидесятки" с лучшей защитой, более мощным двигателем и лучшим вооружением. Люк остался сбоку, хотя во всем мире перешли на так называемую аппарель на кормовой части машины.

Конечно, есть БТР на базе платформы "Бумеранг". Современный, мощный 600 л.с., защищенный – в состав брони входит керамика. Люк для десантирования, разумеется, в кормовой части. Однако есть риск, что машина повторит судьбу "Арматы". Этот бронетранспортер слишком дорогой. Первые поставки машин на платформе "Бумеранг" ожидаются в будущем году, однако пока точно не известно, сколько их будет. Возможно, совсем немного, а основные поставки начнутся после 2020 года.



Поэтому БТР-87, презентованный "Военно-промышленной компанией" Группы ГАЗ в Выксе еще в 2015 г., выглядит наиболее вероятным кандидатом в сухопутные войска в ближайшее время, учитывая, что проект БТР-90 был закрыт. Как пишет "Российская газета", благодаря противотанковым ракетам "Корнет" машина сможет уничтожать самые современные танки, находящиеся на вооружении ведущих стран мира.

Стоит отметить, что ПТУРы на БТР, действительно, новшество. Ракетами предпочитали оснащать более тяжелые БМП, однако на БТР-87 все-таки поставили "Корнет" вдобавок к 30-миллиметровой автоматической пушке и пулемету.

Другое важное новшество – долгожданные кормовые двери. Для этого пришлось перенести десантное отделение из центра корпуса в корму. Заодно было изменено размещение и других агрегатов и отделений. Механик-водитель остался впереди слева, а вот место командира сместилось назад и влево. Теперь он будет следить за боевой обстановкой при помощи оптических приборов на своем люке.

Защита, судя по всему, осталась на уровне БТР-82, что в принципе не так плохо. Очевидно, что в ближайшее время Минобороны не сможет себе позволить сотни "Бумерангов", и БТР-87 вполне может стать основным российским бронетранспортером. Кроме того, у машины есть экспортный потенциал.

