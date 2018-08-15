Но "Сухой" наступает на пятки

До конца года первые истребители МиГ-35 уйдут в ВКС РФ с опережением графика. Летчики наконец-то получат замену устаревшим МиГ-29, которые по своей технической оснастке уступают модернизированным F/A-18, F-16 и тем более F-35 и F-22 пятого поколения.

О предстоящей поставке пишет газета "Ведомости" со ссылкой на президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. По его словам, МиГ-35 "сильно дешевле" американских F-35, в чем нет ничего удивительного, так как "тридцать пятый" – самолет поколения 4++, а не пятого.

На первое время Минобороны заказало всего шесть машин. Остальные заказы будут зависеть от того, как самолет себя покажет в деле.

Однако, по мнению некоторых экспертов, есть другой фактор ограниченного заказа на истребители – сильная конкуренция со стороны "Сухого", которую "МиГу" с определенного времени не удается выдержать. Легендарное КБ фактически остановилось на МиГ-29, после того как разработку истребителя пятого поколения отдали "Сухому". Компания долгое время оставалась на плаву благодаря корабельным МиГ-29К, которые заказывали Индия и немножечко Минобороны РФ для авианосца "Адмирал Кузнецов".

Затем появился проект "тридцать пятого", представляющий собой модернизацию того же МиГ-29. Новый самолет сразу же начали критиковать, называли вариацией советского истребителя, но совершенно напрасно. Те же американцы с удовольствием модернизируют свои F/A-18 и F-16, а вот возобновлять выпуск F-22 как-то не спешат. До сих пор истребители четвертого поколения составляют основу истребительных парков ведущих стран.

Одно время про Миг-35 как будто забыли, продолжая петь заслуженные дифирамбы Су-35С и Су-30СМ. Однако в январе прошлого года бывший глава ВКС, а ныне председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что МиГ-35 нужен российским ВКС для решения боевых задач в Сирии. И нужен военно-воздушным силам вообще. По словам Бондарева, постепенно МиГ-35 вооружат всю легкую истребительную авиацию.

После этого, уже летом 2017-го, самолет с помпой представили на международном авиасалоне МАКС – стало понятно, что у машины есть будущее.



МиГ-35 получил модернизированные двигатели, снижающие стоимость летного часа почти в 2,5 раза, новую авионику, большую боевую нагрузку. Капоты двигателя сделаны из углепластика. Более легкий истребитель может нести на десяти узлах подвески до 7 тонн вооружений. Для сравнения, у Миг-29 только 7 узлов подвески.

В пользу МиГ-35 говорит еще тот факт, что это единственный новый легкий российский истребитель. Су-35С на базе планера Су-27 более тяжелый.

Но как покажет себя МиГ против пусть даже менее мощного, но оснащенного РЛС с активной фазированной решеткой и маневренного F-35? Это сложный вопрос. Пока учебные бои ВВС США, когда в небе встречались истребители пятого и четвертого поколения говорят о том, что придется несладко.