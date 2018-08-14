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На Западе признали Су-35 полезнее Су-57

Фото: mil.ru
Невидимка рискует повторить судьбу "Арматы"

"Испытания длиной в жизнь" российского истребителя пятого поколения Су-57 и закупка военными лишь двенадцати машин могут говорить только об одном: военные не уверены, что дорогой самолет окажется полезнее Су-35С.

К таким выводам пришли эксперты The National Interest, проанализировав два истребителя Сухого. По их мнению, улучшенный и облегченный планер "тридцать пятого", усовершенствованные двигатели и новая авионика делают Су-35С аналогом американского модернизированного F/A-18E /F II или III. На последние в Пентагоне рассчитывают больше всего, хотя и продолжают поднимать в небо "дорогущие" F-22 – для поддержания имиджа и устрашения.

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Главным отличием Су-57 от Су-35С является малозаметный планер и радар с активной фазированной решеткой. Однако на Западе не считают ее конкурентом американской РЛС, полагая, что она не намного полезнее "Ирбис", стоящей на Су-35С. Преимущество "пятьдесят седьмому" может дать двигатель второго этапа, который пока не продемонстрировал свои преимущества.

Фото: mil.ru

NI полагает, что Минобороны не будет закупать более 12 истребителей Су-57 с двигателями первого этапа, а закупит сразу 60 машин новой модификации, если она окажется успешной. Более того, даже в этом случае Су-57 не станет основным российским истребителем. Москва продолжит модернизировать парк Су-35 и Су-30, используя наработки и технологии "пятьдесят седьмого". Ситуация во многом похожа на ту, которая сложилась вокруг танков "Армата". Военные поняли, что пока разумнее модернизировать Т-72 до уровня Т-72Б3, чем тратить огромные деньги на закупку пусть даже хороших современных танков.

Александр ИЛЬИН
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