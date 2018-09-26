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Су-57 получит сверхдальнюю ракету

Фото: function.mil.ru
Р-37М снова расстроила американцев

Российский истребитель Су-57 получит сверхдальнюю ракету "воздух – воздух" Р-37М, которая вызывает большую тревогу на Западе из-за внушительного радиуса в 300 км и высокой точности.

Сомнения рассеял гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. По его словам, истребитель будет ее нести на внешней подвеске. Аналогичным образом четырехметровую ракету берут под крыло МиГ-31, Су-27 и Су-35.

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Р-37М оснащена инерциальной системой управления с радиокоррекцией на маршевом участке, а также усовершенствованной активной радиолокационной головкой самонаведения 9Б-1103М-350 разработки НИИ "Агат". Ракета сама находит цель, работает принцип "выстрелил и забыл".

У США таких дальнобойных ракет нет. Близкая по характеристикам AIM-152 AAAM так и не была принята на вооружение. AIM-54 Phoenix сняли. На данный момент американские истребители вооружены AIM-120 AMRAAM с дальностью до 105 км, а также легендарными AIM-9 Sidewinder, но они уже устарели.

Р-37. Фото: wikipedia.orgМежду тем Россия разрабатывает еще более внушительную ракету "воздух – воздух" КС-172 с дальностью 400 километров. Ее целью станут стратегические бомбардировщики и самолеты ДРЛО. Однако пока о сроках принятия ее на вооружение ничего не известно.

А американский журнал The National Interest и вовсе поставил под сомнение, что проект доведут до конца, так как изначально ракета готовилась не только для ВКС РФ, но и для ВВС Индии, которая пока прервала свое сотрудничество с Москвой по созданию истребителя пятого поколения на базе Су-57.

Александр ИЛЬИН
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