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Су-57 вооружили старыми ракетами

Фото: mil.ru
X-31 были разработаны еще в 70-х

Истребитель пятого поколения Су-57 получит ракеты "воздух-земля" X-31, принятые на вооружение еще в 1989 году. Остается только недоумевать, к каким ракетам нового поколения "привыкал" самолет два месяца назад.

Тогда генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов заявил, что "пятьдесят седьмой" уже летает с новым вооружением, разработанным в ОКБ "Радуга", и в ближайшее время совершит первые пуски. Ракеты предполагается размещать как на внешней подвеске, так и в фюзеляже.

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Теперь, как пишет газета "Известия", со ссылкой на источник в Главкомате ВКС РФ, идут работы по интеграции состав вооружения "пятьдесят седьмого" ракет X-31. Причем истребитель получит их до конца года.

Но о каких новых ракетах тогда шла речь? Конечно, X-31 – хорошо себя зарекомендовала. Ранее она была адаптирована для применения с борта МиГ-29КР/КУБР, Су-30СМ и Су-35. Это очень эффективное оружие, в котором применены действительно продвинутые технологии – первая в мире серийная авиационная ракета, которую оснастили комбинированным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Даже на малой высоте X-31 летит на скорости в два раза превышающей скорость звука и способна маневрировать. Ее крайне сложно сбить.

Но это хорошо знакомое оружие. В том числе американцам, которые даже располагают некоторым арсеналом X-31. Их используют в качестве мишеней. Говорить об их абсолютной неуязвимости перед системами ПВО довольно опрометчиво.

400-килограммовая ракета сделана в двух вариантах – противорадиолокационном (Х-31П) и противокорабельном (Х-31А). Первую, по данным СМИ, применяли российские летчики во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Бомбардировщики Су-34 поразили Х-31П радиолокационную станцию ПВО Грузии в районе Гори. После этого систему отключили во избежание дальнейших потерь.

Противокорабельная ракета в боевых действиях, к счастью, не нашла применения. Однако испытания показали, что даже одна Х-31А может нанести эсминцу или фрегату непоправимый урон. Удар можно наносить в сложных метеоусловиях и при активном противодействии средств РЭБ противника.

Фото: mil.ru

Х-31 хорошая ракета, но новому истребителю пригодилась бы новая. Известно, что Су-57 вооружат перспективными КС-172. Но это сверхдальние ракеты класса "воздух-воздух", и предназначены они для уничтожения бомбардировщиков и самолетов ДРЛО противника. Кроме того, Су-57 должен получить X-38. Эти ракеты "воздух-поверхность" малого радиуса действия уже используют Су-35С.

До конца не ясно, какое оружие получит Су-57 для ближнего боя. Пока российские летчики берут под крылья проверенные Р-77. Но для истребителя пятого поколения должны быть разработаны еще более совершенные ракеты. Но пока информация о комплексе вооружения Су-57 поступает крайне дозировано.

Александр ИЛЬИН
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