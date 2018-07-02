Су-57 слишком мало

Несмотря на жесточайшую критику американского истребителя F-35, особенно в российской прессе, Пентагон принял принципиальное решение о закупке очередной партии самолетов.

В ближайшее время компания Lockheed Martin получит заказ на изготовление 130 машин. И это вдобавок к тем 300, которые уже сошли с конвейера и даже разошлись по разным странам.

Об крупном контракте сообщал портал Aviation Week со ссылкой на источники в Конгрессе. Долгое время ВМС США в лице вице-адмирала Мэта Уинтера долго торговались с производителем о цене, но в конце концов самолету дали добро.

Дело в том, что F-35 с укороченным взлетом и вертикальной посадкой позарез нужен американцам. Истребителями планируется планируется вооружить новые авианосцы типа "Джеральд Р. Форд", которые в будущем заменят легендарные "Нимиц". Из относительно старых самолетов останутся только модернизированные F/A-18E/F, но именно "тридцать пятые" должны стать неуловимыми и невидимыми "дьяволами", способными взять под крыло хоть ядерную бомбу и взлететь даже с небольшого пятачка.

В российских СМИ долгое время идет кампания по дискредитации американского истребителя, сообщается о малейшем проколе в ходе испытаний. Подливают масла в огонь и американские средства массовой информации, которые неоднократно писали, что моряки недовольны программным обеспечением самолета, а также подачей кислорода в машину, из-за чего пилоты постоянно жалуются на симптомы гипоксии.



Однако все это рабочие моменты. Модернизация и доработка истребителя не прекращалась с 2000 года, когда F-35 совершил свой первый полет. Да, "тридцать пятый" критикуют за относительно небольшую скорость – самолет не разгоняется и до 2000 км/час. Но нужно ли это истребителю? Запредельные скорости нужны перехватчикам, чтобы настигать сверхзвуковые бомбардировщики, а также сбивать баллистические ракеты на большой высоте. В условиях современного воздушного боя на первый план вышли локаторы и маневренность самолетов, причем первое намного важнее.

В прошлом году на учениях Atlantic Trident "тридцать пятые" практически всухую разгромили лучшие истребители четвертого поколения, включая французский Dassault Rafale, британский Eurofighter Typhoon и американский F-15E. У "Рафалей" F-35 выиграли 18:0, у "Еврофайтеров" 19:1 и у F-15E – 16:1. Летчики даже не успели понять, что произошло, как их самолеты были поражены условными ракетами. Пилоты F-35 просто раньше засекли противников и "поразили" их ракетами "воздух-воздух" AIM-120. Радар AN/APG-81 с активной фазированной антенной решеткой позволяет обнаруживать противника на расстоянии более 100 км. Это огромное премущество, по сравнению с которым проигрыш в скорости меркнет.

По понятным причинам, учебные бои F-35 с российскими Cу-35С и Су-57 не проводились, что позволяет журналистам, экспертам и "диванным аналитикам" без конца представлять в небе их противостояние.

Но факт остается фактом: только Су-57 оснащены радаром с активной фазированной решеткой. Но российские пилоты могут только мечтать о таком количестве самолетов пятого поколения, которым обладают США. Пока заключен контракт на поставку 12 истребителей Су-57. По сути это пробная партия.

Кроме того, своим F-35 американцы убили сразу двух зайцев. Помимо того, что они создали малозаметный истребитель пятого поколения они предложили флоту долгожданные самолеты вертикальной посадки. Те самые, которые в свое время были у СССР, прежде всего, Як-141, который так и не удалось сохранить из-за развала Советского союза.



Можно сколько угодно ругать F-35 и писать о том, что он в подметки не годится российским "сушкам", "разваливается на лету" и не способен обогнать поезд. Но иначе как "шапкозакидательством" это назвать нельзя. F-35 – это современный самолет, который построен специально для того, чтобы одерживать победы над истребителями предыдущих поколений. И недооценивать его нельзя.

В последнее время в СМИ широко обсуждают возможный отказ от поставки Турции партии F-35 только из-за того, что Эрдоган решил купить российские С-400. В Вашингтоне опасаются, что русские смогут заполучить секретные технологии в обмен на скидку по С-400. Если в Москве досконально изучат F-35, сбить его будет ПВО РФ гораздо проще.