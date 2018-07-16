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На Су-57 пробуют системы истребителя шестого поколения

Су-57. Фото: GLOBAL LOOK press/sukhoi. org
В 2019 году летчики получат только 12 "пятьдесят седьмых"

Российский истребитель пятого поколения еще не приняли на вооружении, однако в ОКБ Сухого уже готовятся к его замене.

Как сообщает ТАСС со ссылкой источники в авиационной промышленности, на Су-57 уже испытывают бортовые системы для будущего российского истребителя шестого поколения. В частности, системы управления и навигации, а также система оружия. При этом беспилотный вариант управления самолетом пока не тестируется, хотя будущий самолет, у которого пока нет названия, должен обладать и этой функцией.

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То, что на Су-57 опробуют системы будущего самолета, нет ничего удивительного. И США, и Европа активно работают над созданием истребителя совершенно другого уровня. Для Пентагона разрабатывают F/A-XX и гиперзвуковой БПЛА SR-72, а европейцы совсем недавно "козырнули" видео, в котором показался истребитель шестого поколения уже Старого Света.

Су-57. Фото: GLOBAL LOOK press/sukhoi. orgВот и получается, что к тому моменту, когда Россия примет на вооружение Су-57 с новым двигателем, а это, скорее всего, произойдет только в 2020-х гг., истребители пятого поколения уже не будут такими современными. F-22 совершил первый полет в далеком 1997 году. США планируют если не принять на вооружение, то уже активно испытывать свои "космолеты" шестого поколения самое позднее к 2030 году.

Поэтому, как это обычно бывает в строительстве боевых самолетов, одна машина толком еще до конца не готова, но уже создается задел для следующей.

По мнению экспертов, истребитель будущего будет работать в двух режимах – обычном и беспилотном, самолет может быть наделен искусственным разумом для автономного выполнения боевых задач. Среди других "наворотов" – радиофотонный радар, способный обнаруживать самолеты-невидимки и даже лазерное оружие, которое сейчас активно испытывается как в Штатах, так и в России.

Большой вопрос, будет ли истребитель шестого поколения гиперзвуковым, – пока еще не создан настолько скоростной двигатель для самолета, чтобы он был при этом хорошо управляемым. Поэтому, вероятнее всего, акцент будет сделан на стелс-технологиях, более совершенном радаре и вооружении. Все это в совокупности позволит раньше засечь самолет противника и уничтожить его ракетой "воздух – воздух".

Александр ИЛЬИН
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