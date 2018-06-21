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США отдали туркам F-35 в ущерб себе

Фото: flickr.com/my_public_domain_photos
Россия может обратить сделку в свою пользу

В Техасе на предприятии американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin в четверг, 21 июня, состоялась церемония передачи Турции первых двух истребителей F-35A. Об этом сообщает агентство Anadolu.

В торжественном мероприятии участвовали представители Управления оборонной промышленности Турции, руководство Lockheed Martin и турецких компаний, задействованных в программе создания F-35.

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Отмечается, что Анкара заключила контракт по поставкам первой партии из 30 истребителей. В общей сложности Военно-воздушные силы Турецкой Республики намерены получить на вооружение 100 таких самолетов.

Сейчас первый F-35 будет находиться на авиабазе в Аризоне, чтобы на нем подготовить турецких пилотов.


Между тем, на фоне твердых планов Анкары закупить у Москвы зенитные ракетные системы С-400, американские военные опасаются за судьбу своего детища. В Пентагоне считают, когда российские комплексы будут интегрированы в систему ПВО Турции, Россия сможет собирать данные, в том числе о технических характеристиках F-35, поскольку это самый современный самолет, состоящий на службе НАТО.

"Это просто сумасшествие – давать россиянам возможность получить информацию о характеристиках F-35 и позволять им выявить любые уязвимости и воспользоваться ими", – цитирует CNN сенатора-демократа от штата Мэриленд Криса Ван Холлена.

Телеканал отмечает, что Холлен является одним из авторов новой инициативы, целью которой – не допустить передачу туркам F-35. Группа сенаторов от обеих партий пытаются запретить Госдепу расходовать средства на отправку истребителей в Турцию до тех пор, пока Анкара не даст гарантии, что она отказывается от приобретения С-400.

Турецкая сторона пока на шантаж не идет.

Николай КАЦАПОВ
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