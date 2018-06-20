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США поставят самолеты Турции в июне

F-35. Фото: GLOBAL LOOK press/my_public_domain_photos
Турки настояли на своем и получат американские самолеты

Два истребителя США F-35 будут поставлены в Турцию уже 21 июня. Об этом телеканалу NTV рассказал турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. 

Первые два самолета официально передадут Турции в городе Форт-Уэрт, в штате Техас. Производитель F-35 Lockheed Martin Corporation подтвердила информацию о поставках. Турецкая сторона планирует закупить в США 100 истребителей-бомбардировщиков нового поколения.

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Американский конгресс ранее принял законопроект о военном бюджете на 2019 финансовый год, предусматривающий блокировку поставок F-35 Турции из-за планов Анкары закупить российские системы С-400.

Однако Чавушоглу ранее заявил, что, не взирая на давление США, Турция купит С-400, и этот вопрос закрыт. В итоге, Анкаре удалось усилить свою армию и российской, и американской техникой.


Валентина МАЙОРОВА
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