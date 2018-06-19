Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Шантаж провалился: Турция предпочла С-400 истребителям США

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Попытки Вашингтона рулить всем миром получили отпор

Анкара показала, кто в доме хозяин. В ответ на решение Сената США запретить возможную сделку по продаже американских истребителей F-35 Турции из-за ее планов сотрудничества в области вооружений с Россией, Анкара прекратила дипломатические реверансы и сделала жесткое заявление.

"Мы покупаем у России системы С-400, этот вопрос закрыт", – объявил во вторник, 19 июня, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире турецкого телеканала NTV. Он отметил, что никакие действия американских сенаторов не могут повлиять на планы Турции, касающиеся покупки зенитных комплексов С-400.

По теме

На прошлой неделе министр обороны Турции Нуреттин Джаникли также выступил с заявлением. Он указал, что Анкара всегда выполняла свои обязательства по отношению к Вашингтону и партнерам по НАТО, соответственно, и она ждет "своевременных поставок истребителей F-35", пишет ТАСС. Выбор, перед которым США поставили Турцию – или С-400, или F-35 – министр назвал "шантажом".

Однако утром 19 июня стало известно, что Сенат Конгресса США принял законопроект, согласно которому Пентагон не может самостоятельно поставлять Турции истребители – предварительно вопрос нужно будет обсудить с законодателями, большинство из которых настроены наказать Анкару за сотрудничество с Москвой.

Впрочем, ситуация не слишком огорчила турков. Как отметил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, Анкара не останется без альтернативы американским истребителям, а действия Вашингтона "противоречат духу стратегического партнерства", сообщает РИА ФАН.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Европа атакует Крым

ЕС снова ударил санкциями по полуострову

Кто подставил Путина: в Британии ищут виновников

Жители Соединенного Королевства все чаще сомневаются, что Скрипалей отравили по приказу Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей