Шантаж провалился: Турция предпочла С-400 истребителям США

Попытки Вашингтона рулить всем миром получили отпор

Анкара показала, кто в доме хозяин. В ответ на решение Сената США запретить возможную сделку по продаже американских истребителей F-35 Турции из-за ее планов сотрудничества в области вооружений с Россией, Анкара прекратила дипломатические реверансы и сделала жесткое заявление.

"Мы покупаем у России системы С-400, этот вопрос закрыт", – объявил во вторник, 19 июня, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире турецкого телеканала NTV. Он отметил, что никакие действия американских сенаторов не могут повлиять на планы Турции, касающиеся покупки зенитных комплексов С-400.

На прошлой неделе министр обороны Турции Нуреттин Джаникли также выступил с заявлением. Он указал, что Анкара всегда выполняла свои обязательства по отношению к Вашингтону и партнерам по НАТО, соответственно, и она ждет "своевременных поставок истребителей F-35", пишет ТАСС. Выбор, перед которым США поставили Турцию – или С-400, или F-35 – министр назвал "шантажом".

Однако утром 19 июня стало известно, что Сенат Конгресса США принял законопроект, согласно которому Пентагон не может самостоятельно поставлять Турции истребители – предварительно вопрос нужно будет обсудить с законодателями, большинство из которых настроены наказать Анкару за сотрудничество с Москвой.



Впрочем, ситуация не слишком огорчила турков. Как отметил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, Анкара не останется без альтернативы американским истребителям, а действия Вашингтона "противоречат духу стратегического партнерства", сообщает РИА ФАН.