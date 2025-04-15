Начался штурм Горнальского монастыря под Курском: что известно

Операция может затянуться на пару недель из-за особенностей расположения храма

В минувший понедельник российские военные приступили к штурму Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области, расположенного рядом с приграничным селом Горналь. По сообщениям разведки, сейчас там находится ключевой опорный пункт ВСУ. Этот место – одно из последних, которые осталось отбить ВС РФ в регионе.

Известно, что утром, 15 апреля, украинским солдатам предложили сдаться или провести переговоры, но от обоих вариантов они отказались. Из-за этого армия России будет вынуждена наносить удары по монастырю, хотя изначально боевых действий хотели избежать.

Утверждается, что в храме засели порядка 300 военных, около 50 уже ликвидировали. По позициям бьют снайперы и FPV-дроны. Также бойцам из 810-й бригады морской пехоты удалось подступить к стенам здания.

Насельник Горнальского монастыря Мелетий полагает, что ВСУ намерены сидеть на позициях до последнего. В конце они могут попросту взорвать объект, если его не разбомбит артиллерия.

Эксперты говорят, что из-за своего расположения обитель могут штурмовать в течение двух недель. Во-первых, у нее очень мощные стены и подвальная система. Во-вторых, подойти к зданию трудно из-за крутых холмов. Сейчас есть надежда, что российская армия управится до майских праздников, но действовать хотят осторожно ради сохранения исторической ценности храма.

Когда ВС РФ возьмут под контроль монастырь, Горналь и Олешни, то всю Курскую операцию можно будет считать завершенной.