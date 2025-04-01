Противник снова потерпел поражение

Украинские солдаты после провала в Курской области не оставляют попыток прорваться в другие регионы. Российским войскам стало известно, что противник намеревался зайти вглубь Брянской области – скопления ВСУ собирались в Чериновской области. Планы украинцев были сорваны массированным ударом со стороны ВС РФ.

Как рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев, украинские подразделения "тайно" готовились к походу в селе Янжуловка в фермерских ангарах, выжидая удобного момента для нападения. Они хотели провести диверсионно-разведывательную операцию в направлении брянского села Лужки.

Однако за местностью вели тщательное наблюдение российские разведчики, которые вовремя заметили передвижение противника в регионе. По ним открыли прицельный огонь, в результате чего нападение было сорвано.

Также Лебедев напомнил, что ранее ВС РФ разнесли место сборки беспилотников Новгород-Северском. Там уничтожили не только оборудование, но и весь склад. До этого в районе села Гремяч, которое находится близко к границе с Брянской областью, нанесли удар по недавно прибывшему подразделению ВСУ на 30 человек.

На прошлой неделе стало известно о попытке украинских солдат совершить атаку на Крым.