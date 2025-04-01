Западные инструкторы на Украине попали под российские ракеты

В ночь на 31 марта российская армия нанесла несколько ударов по Украине, которые многие расценили как жесткое послание Путина Лондону. В результате атаки российских военных были разгромлены тренировочные пункты и уничтожены офицеры НАТО.

По данным источников, один из ударов пришелся по учебному центру в Богодуховке. Там располагаются казармы, в которых иностранные военные занимались обучением ВСУ. В частности, они тренировали их использовать ЗРК Patriot. Согласно неподтвержденной информации, значительная часть инструкторов была уничтожена по прибытию на пункт.

Также под Харьковом было разгромлено скопление живой силы и техники. Поблизости находились солдаты НАТО, которые получили ранения, а некоторые погибли. Указывается, что значительная часть из них – французы.

СМИ полагают, что этими ударами Владимир Путин хотел продемонстрировать, что Россия не приемлет расширения НАТО на Восток и не позволит Европе отправлять своих солдат на Украину не только для инструктажа, но и осуществления мирной миссии в случае заключения соглашения между странами.

Ранее в США заявили, что Трамп сделал новый внезапный выпад в адрес Путина.