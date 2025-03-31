WSJ: Трамп сделал внезапный выпад в адрес Путина

Новый выпад Трампа в адрес Путина вызвал удивление в США
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: The White House from Washington / wikimedia.org
Американский президент начал ужесточать свою риторику в отношении Москвы

Дональд Трамп, который после прихода к власти в США демонстрировал расположение по отношению к России, недавно позволил себе внезапный выпад в адрес Владимира Путина. Такой шаг он предпринял вскоре после высказывания, что невероятно зол из-за слов российского лидера о Владимире Зеленском.

Эксперты обратили внимание на недавний пост Трампа с своих соцсетях, где президент допустил неожиданную для себя риторику. Глава США указал на "российскую агрессию" и китайский экспансионизм в качестве оправдания интересов Вашингтона в Гренландии. Подобных высказываний ранее он не позволял.

"Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля", – пишет WSJ.

Вместе с этим, по данным журналистов, в США начали набирать популярность сторонники Трампа, которые выступают против налаживания отношений с Россией. Не исключено, что они могут оказать влияние на действующего лидера, если получат достаточно авторитета.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у России есть "психологический дедлайн" для того, чтобы прийти к урегулированию украинского конфликта. При этом он выразил мнение, что российский президент не намеренно затягивает переговоры, отдельно подчеркнув, что он не хотел бы принимать жестких мер в отношении Москвы.

Источник: The Wall Street Journal
По теме

"Пистолет к голове": в Британии объяснили, что на самом деле произошло с Зеленским

Судьбе киевского руководителя не позавидуешь

ВСУ мощным ударом полностью уничтожили ГИС "Суджа"

После разговоров о прекращении огня украинские боевики стали действовать еще агрессивнее

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей