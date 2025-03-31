WSJ: Трамп сделал внезапный выпад в адрес Путина

Американский президент начал ужесточать свою риторику в отношении Москвы

Дональд Трамп, который после прихода к власти в США демонстрировал расположение по отношению к России, недавно позволил себе внезапный выпад в адрес Владимира Путина. Такой шаг он предпринял вскоре после высказывания, что невероятно зол из-за слов российского лидера о Владимире Зеленском.

Эксперты обратили внимание на недавний пост Трампа с своих соцсетях, где президент допустил неожиданную для себя риторику. Глава США указал на "российскую агрессию" и китайский экспансионизм в качестве оправдания интересов Вашингтона в Гренландии. Подобных высказываний ранее он не позволял.

"Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля", – пишет WSJ.

Вместе с этим, по данным журналистов, в США начали набирать популярность сторонники Трампа, которые выступают против налаживания отношений с Россией. Не исключено, что они могут оказать влияние на действующего лидера, если получат достаточно авторитета.

Ранее Дональд Трамп заявил, что у России есть "психологический дедлайн" для того, чтобы прийти к урегулированию украинского конфликта. При этом он выразил мнение, что российский президент не намеренно затягивает переговоры, отдельно подчеркнув, что он не хотел бы принимать жестких мер в отношении Москвы.