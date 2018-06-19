Турция поплатилась за С-400

США лишили страну F-35

Американский Сенат принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. По нему, поставки Анкаре новейших истребителей пятого поколения запрещены. Главные причины принятия подобного документа – планы Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и попытки расширить отношения с Россией. По мнению американских сенаторов, это подрывает безопасность НАТО.

Другим поводом отказа Турции в разработке истребителя названо удержание гражданина США Эндрю Брансона. Эта мера может отсрочить продажу 100 самолетов стоимостью около $10 млрд, пишет The Financial Times.

Данный проект оборонного бюджета – один из двух, находящихя на рассмотрении американских законодателей. Второй документ уже утвержден нижней палатой. Впоследствии оба законопроекта будут сведены в один, и его вынесут на окончательное голосование.

Турция в создании F-35 с еще восемью странами. Поставки новейших истребителей пятого поколения Анкаре должны были начаться в этом году. Финансовый 2019 год в США начнется с 1 октября, отмечает телеканал "360".

Ранее министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли обвинил Америку в шантаже из-за выдвинутого Вашингтоном Анкаре требования отказаться от российских ЗРС для получения истребителей F-35. При этом часть денег за самолеты – $800 млн – уже перечислены в США, отметил он.

До этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что его страна приобретет С-400 и ни на какие уступки в этом вопросе не пойдет.

Согласно подписанному в декабре прошлого года с Россией кредитному соглашению по С-400, Турция купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться ее персоналом. Москва и Анкара также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции.

Америка и представители НАТО не раз критиковали Анкару за эту сделку. И, в частности, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл угрожал, что покупка С-400 может отрицательно повлиять на поставку F-35. На что в МИД Турции ответили, что примут меры против США, если те заблокируют поставки истребителей.