В РПЦ призвали не оставлять на могилах еду, привлекая животных

Почему нельзя оставлять на могилах еду, объяснили в РПЦ
Фото: www.unsplash.com
Традиция может обернуться неприятными последствиями

Представитель РПЦ протоиерей Михаил Потокин призвал не оставлять пищу на могилах. Этот традиционный жест внимания к покойным может обернуться серьезными проблемами. По словам церковного представителя, еда привлекает диких животных, особенно собак, которые часто появляются на кладбищах.

Он подчеркнул, что подобная практика не соответствует христианским представлениям о почтении к усопшим. Священнослужитель напомнил, что умершим не нужна физическая пища, им важна духовная поддержка, выраженная в молитве. Он добавил, что сам служил на кладбище и хорошо знает, к чему приводит оставленная на могилах еда.

К его словам присоединился другой представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе. Он отметил, что традиция приносить на кладбище еду и водку – пережиток языческих обрядов, не имеющий ничего общего с православной верой. По его мнению, таким обычаям не место в современной церковной практике.

К слову, ранее священник раскрыл способ установить контакт с душой умершего.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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