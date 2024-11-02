Священник раскрыл способ установить контакт с душой умершего

Общение можно вести с помощью молитв

Церковь не одобряет прямые попытки установления контакта с душой умершего. Священник Евгений Подвысоцкий предупредил, что это может привести к плохому эффекту – вместо близкого человека будет поджидать нечистая сила, которая воспользуется его доверием. Поэтому от общения с духом в привычном понимании следует отказаться.

По его словам, поддерживать беседу можно с помощью молитв. Особенно это имеет большое значение в первые 40 дней после смерти. Для этого следует ходить в храм, зажигать свечки за упокой души и заботиться о месте, где похоронен человек. Все это является способом поддерживать с контакт с его душой.

Согласно учению церкви, каждый христианин, который обращается к Богу со своей молитвой, укрепляет связь с усопшим. Считается, что они могут слышать все и испытывать любовь к своим близким на том свете.