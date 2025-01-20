Священник раскрыл важный запрет со святой водой

Избавляться от нее просто так не стоит

Святая вода является важным атрибутом православной веры. Ее употребляют при болезнях, проводят церковные ритуалы. Некоторые обязательно хранят святыню дома для использования.

По словам священника Николая Савченко, святой водой можно обтирать лицо, мазать больные места, окроплять дом, еду, рабочее место и прочие вещи. В некоторых случаях ее разрешено пить, а вот выливать в канализацию – категорически запрещено.

Если нужно избавиться от крещенской воды, то это нужно сделать только в подходящем месте. Оно должно быть свободно от навоза, нечистот, мусора, там не должны ходить собаки и люди. Лучший вариант – вылить в протекающую реку либо полить ею цветы.

Также запрещается использовать святую воду некрещенным людям, совершившим грех, пьяным и сытым. В отношении последних считается, что если человек выпьет ее на полных желудок, то проявит свое неуважение.