Священник раскрыл важный запрет со святой водой

Священник раскрыл важный запрет со святой водой
Фото: АГН "Москва"
Избавляться от нее просто так не стоит

Святая вода является важным атрибутом православной веры. Ее употребляют при болезнях, проводят церковные ритуалы. Некоторые обязательно хранят святыню дома для использования.

По словам священника Николая Савченко, святой водой можно обтирать лицо, мазать больные места, окроплять дом, еду, рабочее место и прочие вещи. В некоторых случаях ее разрешено пить, а вот выливать в канализацию – категорически запрещено.

Если нужно избавиться от крещенской воды, то это нужно сделать только в подходящем месте. Оно должно быть свободно от навоза, нечистот, мусора, там не должны ходить собаки и люди. Лучший вариант – вылить в протекающую реку либо полить ею цветы. 

Также запрещается использовать святую воду некрещенным людям, совершившим грех, пьяным и сытым. В отношении последних считается, что если человек выпьет ее на полных желудок, то проявит свое неуважение. 

Источник: Пятый канал

Обрушение бастиона ВСУ: в Европе озвучили Киеву дурные новости

Украинцев планомерно выдавливают с позиций

Киев массово сжигает трупы солдат: всплыли жуткие подробности о командирах ВСУ

Киевский режим перешел все границы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей