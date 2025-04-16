Орал и трусился: странное поведение Пашиняна в парламенте попало на видео

Орал и трусился: у Пашиняна случилась истерика на публике
Кадр видео
Выступление главы республики вызвало смех в Сети

У премьер-министра Армении Никола Пашиняна случилась истерика во время выступления в парламенте республики. Политик орал и трусился, когда высказывал претензии парламентской оппозиции по поводу бюджетной политики страны.

На кадрах, опубликованным в соцсетях, можно заметить, что глава кабмина был настолько эмоционально заряжен происходящим, что не смог сдержать себя. Он громко кричал на присутствующих в зале, отчаянно размахивал руками в разные стороны, иногда ударяя по столу или в ладоши.

 

 

"Это сцена из фантастического фильма: представитель оппозиции берет голос в порядке очереди и говорит: люди, они заполняют бюджет. А куда их деть? В наши карманы? С ума сойти! Наверное, как и они, мы должны были набить свои карманы, чтобы было хорошо. Да, мы заполняем бюджет, мы заполняли, мы будем заполнять", – говорит в этот момент политик.

Публика была шокирована эмоциональным поведением Пашиняна. В социальных сетях народ высмеял его истерику в парламенте.

"Врачи в данном случае бесполезны, экзорцистов надо вызывать",

"Саакашвили покусал",

"Уже трясется? А пены еще нет изо рта?",

"Как будто на сочинском пляже чурчхелу продает", – шутят люди.

Ранее эксперт рассказал о последствиях вступления Армении в ЕС.

Источник: Minval

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