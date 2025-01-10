Эксперт рассказал о последствиях вступления Армении в ЕС

Отвернувшуюся от России Армению предупредили о тяжелых последствиях
Фото: unsplash.com
Страна может лишиться территорий

Власти поставили Армению в очень сложное положение из-за своего разворота в сторону Запада. В частности республику может ждать очередная потеря территорий вслед за Нагорным Карабахом, считает политолог Андрей Арешев. Речь идет о передачи Сюника Азербайджану, вокруг которого сейчас развернулся спор об "экстерриториальном статусе" транспортного коридора.

Эксперт считает, что инициатива Еревана присоединиться к ЕС носит исключительно местный характер и не особо согласована с Брюсселем. Европейские чиновники неоднократно отмечали, что Армению не хотят принимать в объединение, поэтому страна скорее может расчитывать лишь на реализацию уже существующих грантов, чем на усиление сотрудничества.

"Думаю, что референдум – это очередной маневр Пашиняна, рассчитывающего получить политическую поддержку Брюсселя в той непростой игре, которую он пытается вести с Турцией и Азербайджаном", – заявил Арешев.

Российские власти ранее предупредили Ереван, что вступление в ЕС, которое было одобрено армянским правительством, противоречит членству в ЕАЭС из-за различий в правовых нормах. Участие в Евразийском экономическом союзе дает населению значительные бонусы, и в случае выхода в стране вырастут цены на энергию и продовольствие, а экспорт сократится на 70-80%.

Ранее Армения обвинила Россию в попытке устроить государственный переворот.

Источник: Московский комсомолец

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