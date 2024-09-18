Армения обвинила Россию в попытке госпереворота

Ереван задержал троих человек

Несколько жителей Нагорного Карабаха планировали устроить в Армении госпереворот. Троих из семи подозреваемых удалось задержать Следственному комитету республики.

По сообщению ведомства, мужчины проходили вербовку и подготовку в России. Во время учений они получали зарплату в размере 220 тысяч рублей в месяц, организация предполагаемого переворота заняла три месяца. За это время подозреваемые учились использовать тяжелое оружие, проводить боевые операции.

Задержанных курировали в Ростове-на-Дону, где им также устроили проверку на полиграфе для выяснения спорных вопросов об их личностях, связей с правоохранителями Армении и политических взглядов. Позже они попали на территорию Республики в составе батальона "АрБат".

"Им было сообщено, что цель учений – вернуться в Республику Армения и свергнуть действующую власть, тем самым призвав к очищению и спасению Республики Армения", – сказано в сообщении ведомства.

При этом командир "АрБата" Айк Гаспарян утверждает, что подобные заявления связаны с антироссийским курсом властей Армении. И все обвинения в попытке госпереворота – это попытка отвлечь народ от собственных политических неудач.