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На базе Су-57 сделают истребитель шестого поколения

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
"Пятьдесят седьмой" – это уже не новая машина

Бывший глава ВКС, а ныне председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев подтвердил планы российских авиаконструкторов создать беспилотную версию истребителя Су-57. Об этом он заявил в интервью "Российской газете", добавив, что самолет подтвердил все заданные летно-технические характеристики и успешно прошел первый этап госиспытаний.

На основании этого можно предположить, что на базе Су-57 Россия планирует создать истребитель уже следующего, шестого поколения, так как именно эта машина должна иметь не только обычную, но и беспилотную версию. Именно таким задуман американский F/A-XX. Кроме того, США активно работают над созданием гиперзвукового SR-72, который, по сути, будет тяжелым беспилотником.

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По мнению экспертов, через десятилетие истребители пятого поколения устареют и делать ставку придется на уже другие машины. По этой причине США отказались от возобновления производства дорогостоящих F-22. В Пентагоне поняли, что выпускать надо уже новые самолеты, а "двадцать второй" просто будут модернизировать, как F-16 или B-52.

Фото: mil.ru

В случае с Су-57 все недостаточно очевидно. До сих пор неясно, как летает самолет на двигателе второго этапа, который должен выводить машину на сверхзвук без перехода в форсажный режим. Минобороны продемонстрировало ролик, как самолет спокойно летит над Московской областью, но оценить при этом характеристики двигателей невозможно. Пока Су-57 не демонстрирует ничего такого, чего не мог бы показать, например, Су-35С. "Пятьдесят седьмой" не был задействован в боевой операции ВКС РФ в Сирии, хотя фотографии самолетов над Хмеймимом все-таки попали в интернет. Но боевые задания они не выполняли. В отличие от тех же F-22 в Сирии. Это означает, что до конца машине еще не доверяют, иначе опробовали бы самолет в реальных боевых условиях, что, безусловно, только положительно сказалось бы на его экспортном потенциале. Пока лишь известно, что установочную партию Су-57 военные получат в 2019 году.

Александр ИЛЬИН
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