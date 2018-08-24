Истребитель пятого поколения будет управляться компьютером

Новейший российский истребитель пятого поколения наделят искусственным интеллектом. Тем самым он опередит свое время и вплотную приблизится к самолетам шестого поколения и БПЛА. Об этом журналистам рассказали источники в авиационной промышленности.



"Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения", – приводит слова неназванного специалиста РИА "Новости".

На Су-57 также будет отработан перспективный бортовой комплекс обороны, включающий в себя новые частоты и режимы работы.

В прошлом месяце источники в авиапроме рассказывали о том, что на Су-57 уже испытывают бортовые системы для будущего российского истребителя шестого поколения. Речь шла о системах управления и навигации, а также системе оружия. При этом беспилотный вариант управления самолетом на тот момент не тестировался, хотя специалисты обещали, что на "пятьдесят седьмом" будет такая опция.

Игра на опережение оправдывает себя. Ожидается, что Су-57 с новым двигателем будет принят на вооружение только в 2020-х гг., а к тому моменту истребители пятого поколения уже не будут такими современными.

Американский конкурент нашей "сушки" – F-22 – совершил первый полет еще в 1997 году. США планируют если не принять на вооружение, то уже активно испытывать свои "космолеты" шестого поколения самое позднее к 2030 году. Поэтому задел на будущее в то время, когда самолет пятого поколения толком не готов, не только оправдан, но и необходим.

Су-57 станет не единственным самолетом пятого поколения, который появится в распоряжении РФ. Концерн "МиГ" вовсю работает над истребителем-перехватчиком МиГ-41. Ожидается, что новый перехватчик станет гиперзвуковым и будет иметь две модификации – обычную и беспилотную. На днях гендиректор корпорации Илья Тарасенко заверил общественность, что этот проект не мифический, а вполне реальный, работа над ним ведется полным ходом. Правда, за океаном в это не верят, утверждая, что у РФ нет возможности сейчас изготовить принципиально новый истребитель-перехватчик.

Су-57 – это российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет самолета состоялся в начале 2010 г. в Комсомольске-на-Амуре. Первый серийный истребитель поступит в ВКС в 2019 году.