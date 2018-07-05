Су-57 вооружат гиперзвуковой ракетой

Летчики получат сверхдальние Р-37М

После оснащения гиперзвуковыми "Кинжалами" перехватчиков МиГ-31, а затем и бомбардировщиков Ту-22М, настала очередь Су-57.

Как пишут "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны, самолет вооружат новой дальнобойной ракетой Р-37М, способной поражать цели на расстоянии 300 км. По сути это столько же, как и у базовой Р-37, однако по утверждению военных, у модернизированная ракета точнее за счет уникальной системы прицеливания.

Она состоит из радиолокатора самого истребителя, бортового инерционального комплекса и головке самонаведения на ракете. На маршевом участке ракета не "светится" на локаторе. А на заключительном отрезке – разгоняется до скорости 6 Махов.

На данный момент проходят финальные испытания Р-37М. Ее точные технические характеристики засекречены, однако по данным СМИ, она стала легче и короче классической "тридцать седьмой", поэтому ее будет проще использовать сразу на нескольких истребителях, в том числе Су-30 и Су-35. Р-37, в основном, вооружают МиГ-31.





Р-37 даже без литеры М является наиболее дальнодействующей управляемой ракетой класса "воздух-воздух" в мире. Даже американская AIM-54 Phoenix, которой США намеревались сбивать дальние российские бомбардировщики, била только на 200 км.

Причем на этом российские оружейники останавливаться не собираются. В разработке находится ракета КС-172 дальностью до 400 км, которая специально "заточена" на уничтожение стратегических бомбардировщиков и самолетов ДРЛО. Сейчас она проходит летные испытания.

По мнению военных экспертов, эти ракеты существенно усилят боеспособность российских ВКС, однако не стоит забывать, что на таком большом расстоянии еще нужно засечь самолет противника. А пока США обладают большим количеством самолетов пятого поколения, которые благодаря радару с активной фазированной решеткой могут раньше обнаружить самолет.