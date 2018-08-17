Перехватчик пятого поколения отнюдь не миф

Легендарное советское и российское конструкторское бюро Микояна не только модернизирует "двадцать девятые" истребители и создает на их базе МиГ-35, но и разрабатывает принципиально новые машины. В корпорации "МиГ" подтвердили, что ведут работу над истребителем-перехватчиком пятого поколения МиГ-41, который некоторые эксперты не воспринимают всерьез.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора компании Илью Тарасенко.

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"Это не мифический проект, он для "МиГ" давнишний... Сейчас под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации идут интенсивные работы, поэтому в скором времени мы представим это общественности", – пообещал топ-менеджер.

Остается надеяться, что "МиГ" действительно что-то представит, хотя бы эскиз. Ранее Тарасенко уже рассказывал про МиГ-41, который заменит "тридцать первый" и сможет выполнять задачи в космосе. Но ряд военных экспертов, в том числе зарубежных, отнесся к этому заявлению скептически, мотивируя свои слова тем, что сейчас у России нет возможностей создать принципиально новую машину, да еще с такими характеристиками. Сообщалось, что новый перехватчик станет гиперзвуковым и будет иметь две модификации – обычную и беспилотную.

Самое интересное, что у "МиГ" и СССР были все шансы не проиграть гонку малозаметных истребителей США. С 1980-х гг. в КБ разрабатывали конкурента F-22 – малозаметный МиГ-1.44, кстати, именно он должен был стать "тридцать пятым", а не сегодняшняя версия. И самолет был построен, но только в единственном экземпляре. Скорость у него была порядка 3,2 тыс. км/ч, практический потолок 20 километров. В 2000 г. проект закрыли, а на базе чертежей дальнейшей модификации МиГ-1.46 китайцы построили свой истребитель пятого поколения J-20. "МиГ" остался не у дел, все деньги на разработку истребителя пятого поколения ушли "Сухому".



Сейчас компании "МиГ" нужно начинать практически с нуля, и пока она не представила ничего, хотя возрождению знаменитой конструкторской школы были бы рады практически все любители авиации.