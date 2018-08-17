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Легендарное советское и российское конструкторское бюро Микояна не только модернизирует "двадцать девятые" истребители и создает на их базе МиГ-35, но и разрабатывает принципиально новые машины. В корпорации "МиГ" подтвердили, что ведут работу над истребителем-перехватчиком пятого поколения МиГ-41, который некоторые эксперты не воспринимают всерьез.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора компании Илью Тарасенко.
"Это не мифический проект, он для "МиГ" давнишний... Сейчас под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации идут интенсивные работы, поэтому в скором времени мы представим это общественности", – пообещал топ-менеджер.
Остается надеяться, что "МиГ" действительно что-то представит, хотя бы эскиз. Ранее Тарасенко уже рассказывал про МиГ-41, который заменит "тридцать первый" и сможет выполнять задачи в космосе. Но ряд военных экспертов, в том числе зарубежных, отнесся к этому заявлению скептически, мотивируя свои слова тем, что сейчас у России нет возможностей создать принципиально новую машину, да еще с такими характеристиками. Сообщалось, что новый перехватчик станет гиперзвуковым и будет иметь две модификации – обычную и беспилотную.
Самое интересное, что у "МиГ" и СССР были все шансы не проиграть гонку малозаметных истребителей США. С 1980-х гг. в КБ разрабатывали конкурента F-22 – малозаметный МиГ-1.44, кстати, именно он должен был стать "тридцать пятым", а не сегодняшняя версия. И самолет был построен, но только в единственном экземпляре. Скорость у него была порядка 3,2 тыс. км/ч, практический потолок 20 километров. В 2000 г. проект закрыли, а на базе чертежей дальнейшей модификации МиГ-1.46 китайцы построили свой истребитель пятого поколения J-20. "МиГ" остался не у дел, все деньги на разработку истребителя пятого поколения ушли "Сухому".
Сейчас компании "МиГ" нужно начинать практически с нуля, и пока она не представила ничего, хотя возрождению знаменитой конструкторской школы были бы рады практически все любители авиации.
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