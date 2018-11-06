Работник завода оставил не те комментарии

Сотрудника авиационного завода имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре приговорили к 4,5 годам тюрьмы за раскрытие военной тайны. Как пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-секретаря юридического бюро "Команда 29" Екатерину Аренину, житель Хабаровска Роман Дмитриев оставил около 230 комментариев на форуме Airforce.ru, и по версии следствия, в трех из них содержалась государственная тайна.

В частности, к гостайне отнесли данные об экспорте Су-35 и Су-57 в Китай в 2016-2020 годах, хотя в комментариях Дмитриева содержится минимум информации – бортовые номера самолетов, их количество и страна, куда их планировалось экспортировать, то есть КНР.

По данным Арениной, осужденный житель Хабаровска устроился на завод в 2013 году слесарем, а затем перешел на должность технолога по изготовлению трубопровода и получил третью, самую низкую, степень допуска к государственной тайне. Дмитриев заключил со следствием досудебное соглашение, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке.

Интересно, что исходя из открытых данных, поставка Су-57 Китаю никогда не обсуждалась, тем более, что у Пекина есть свой истребитель пятого поколения J-20. А вот Су-35 китайцы, действительно, покупают, еще по контракту 2015 года на 24 машины.