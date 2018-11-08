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Су-57 сделают палубным истребителем

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Самолет сможет взлететь с полуразрушенного аэродрома

Су-57 сможет сесть на полосе вдвое короче той, которая понадобится истребителю поколения 4++ Су-35С. Об этом эфире программы телеканала "Звезда" заявил главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец. Сколько именно метров понадобится "пятьдесят седьмому", он не уточнил, сославшись на секретность.

Согласно открытым данным, длина пробега Су-35С – около 600 метров. 300 метров это слишком много для палубного истребителя, который либо придется перестраивать для аэрофинишера и электромагнитной катапульты, либо создавать вообще версию с укороченным взлетом и вертикальной посадкой наподобие F-35. Кстати, такие планы ранее озвучены были.

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На макете будущего российского авианосца, действительно, были обозначены Су-57. Но говорить, что именно эти самолеты займут его палубу, пока все же преждевременно, равно как и называть сроки постройки будущего авианосцы. Пока денег на него в бюджете нет.

Что касается Су-57, то, скорее всего, конкретно эту модель готовили к взлету и посадке на поврежденных аэродромах, и 300 метров – это очень хороший показатель для такого мощного самолета.


Александр ИЛЬИН
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