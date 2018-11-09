Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Су-57 превзойдет F-22

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 4.0)
Самолет сможет выполнять больше задач

Российский истребитель пятого поколения Су-57 на Западе называют "F-22 для бедных", однако в ОКБ Сухого с этим категорически на согласны. Так, главный конструктор ОКБ Михаил Стрелец в эфире телеканала "Звезда" заявил, что по соотношению нагрузки самолета к его массе российский истребитель не имеет аналогов среди машин пятого поколения.

По его словам, Су-57 изначально создавался как многофункциональный истребитель, в то время как F-22 конструировали исключительно для воздушных боев ракетами "воздух-воздух".

По теме


"Уже потом американцы поняли ошибку и попытались разместить на "двадцать втором" ракеты "воздух-поверхность". Но конфигурация отсеков не позволила разместить более крупные грузы", – сказал Михаил Стрелец.

Стоит отметить, что F-22 действительно вооружен ракетами "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM и AIM-9M Sidewinder. А для того чтобы ударить по наземным целям у истребителя есть только корректируемые бомбы JDAM. С другой стороны, американцы и не скрывали, что F-22 предназначен исключительно для завоевания господства в небе.


Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Миллионы украинцев выгоняют из страны

Война Киева с российской церковью бьет по собственным жителям

Европе предрекли экономический крах

Юнкер дал неутешительный прогноз континенту к середине века

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей