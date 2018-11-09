Су-57 превзойдет F-22

Самолет сможет выполнять больше задач

Российский истребитель пятого поколения Су-57 на Западе называют "F-22 для бедных", однако в ОКБ Сухого с этим категорически на согласны. Так, главный конструктор ОКБ Михаил Стрелец в эфире телеканала "Звезда" заявил, что по соотношению нагрузки самолета к его массе российский истребитель не имеет аналогов среди машин пятого поколения.

По его словам, Су-57 изначально создавался как многофункциональный истребитель, в то время как F-22 конструировали исключительно для воздушных боев ракетами "воздух-воздух".

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"Уже потом американцы поняли ошибку и попытались разместить на "двадцать втором" ракеты "воздух-поверхность". Но конфигурация отсеков не позволила разместить более крупные грузы", – сказал Михаил Стрелец.

Стоит отметить, что F-22 действительно вооружен ракетами "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM и AIM-9M Sidewinder. А для того чтобы ударить по наземным целям у истребителя есть только корректируемые бомбы JDAM. С другой стороны, американцы и не скрывали, что F-22 предназначен исключительно для завоевания господства в небе.



