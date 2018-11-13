Су-57 записали в поколение 5+

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Очередной отрывок из готовящейся к выходу в эфир программы на телеканале Минобороны "Звезда" об истребителе Су-57 полностью посвящен новому двигателю "Изделие 30". Как известно, на втором этапе он должен полностью заменить АЛ-41Ф, упрощенная версия которого стоит на Су-35С.
Генеральный конструктор-директор "ОКБ имени А.М. Люльки" Евгений Марчуков категорично заявляет, что никакой двигатель от Су-35 даже "рядом не лежал" с "изделием 30".
По его словам, новый двигатель соответствует не то что пятому поколению, а поколению 5+, так как он немножко опережает существующие аналоги по удельной тяге, расходу и весу и вообще не имеет равных в своем классе.
"Жизненный цикл нового истребителя составит примерно 30-40 лет, поэтому иначе не было смысла строить новый двигатель вообще", – подчеркнул Марчуков.
Благодаря "Изделию 30" Су-57 должен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость, тем самым расходуя меньшее количество топлива.
Недавно Минобороны опубликовало видео с испытаний Су-57, оснащенного уже новыми двигателями. На нем самолет совершал дозвуковой полет на небольшой высоте.
Первые Су-57 российские летчики получат с АЛ-41Ф, и только когда новые двигатели полностью пройдут испытания, их будут ставить на новые машины.
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