Су-57 записали в поколение 5+

Новый двигатель по удельной тяге не имеет аналогов в мире

Очередной отрывок из готовящейся к выходу в эфир программы на телеканале Минобороны "Звезда" об истребителе Су-57 полностью посвящен новому двигателю "Изделие 30". Как известно, на втором этапе он должен полностью заменить АЛ-41Ф, упрощенная версия которого стоит на Су-35С.

Генеральный конструктор-директор "ОКБ имени А.М. Люльки" Евгений Марчуков категорично заявляет, что никакой двигатель от Су-35 даже "рядом не лежал" с "изделием 30".

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По его словам, новый двигатель соответствует не то что пятому поколению, а поколению 5+, так как он немножко опережает существующие аналоги по удельной тяге, расходу и весу и вообще не имеет равных в своем классе.

"Жизненный цикл нового истребителя составит примерно 30-40 лет, поэтому иначе не было смысла строить новый двигатель вообще", – подчеркнул Марчуков.

Благодаря "Изделию 30" Су-57 должен поддерживать сверхзвуковую крейсерскую скорость, тем самым расходуя меньшее количество топлива.

Недавно Минобороны опубликовало видео с испытаний Су-57, оснащенного уже новыми двигателями. На нем самолет совершал дозвуковой полет на небольшой высоте.

Первые Су-57 российские летчики получат с АЛ-41Ф, и только когда новые двигатели полностью пройдут испытания, их будут ставить на новые машины.