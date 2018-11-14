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Су-57 превзошел F-22 и F-35 в "самолетном зрении"

Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Антенны разместили по всему планеру истребителя

Российский Су-57, по версии разработчиков и телеканала "Звезда", превосходит все американские истребители благодаря антеннам-локаторам, размещенным по всему планеру самолета.

Как заявил генеральный директор НИИП имени В.В. Тихомирова Юрий Белый, такого нет ни на одном самолете, в том числе на F-22 и F-35, на которых локаторы расположены только в носовой части фюзеляжа.

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Локаторы для Су-57 разрабатывают в НИИ "Приборостроение" в Жуковском. Интересно, что Россия была пионером радаров с фазированной антенной решеткой. Так, в Ле Бурже в 1991 г. Москва привезла МиГ-31 с огромным радаром "Заслон", который занял всю носовую часть самолета.


В свою очередь США неоднократно заявляли о превосходстве своих радаров с активной фазированной решеткой AN/APG-77 и AN/APG-81 над всеми другими в мире. Последний, который стоит на F-35, составляет всего 1% от взлетной массы.

При этом AN/APG-77, которым оборудован F-22, имеет специальный режим работы LPI (низкая вероятность перехвата). Истребитель излучает низкоэнергетические импульсы в широком диапазоне частот, и его очень сложно засечь. 

Александр ИЛЬИН
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