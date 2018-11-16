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На Су-57 тестируют противоперегрузочные костюмы

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Летчики истребителей получат уникальные комплекты

Пилоты Су-57 начали испытывать новые противоперегрузочные костюмы, разработанные специально для истребителей пятого поколения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его данным, костюмы уже прошли много этапов заводских испытаний и сейчас находятся на завершающей стадии – госиспытаниях. При этом он добавил, что летчики в них уже летают. В марте гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков заявлял, что в компанию "Сухой" отдали пять комплектов противоперегрузочных костюмов.

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Кроме того, испытателям передали специальные высотно-компенсирующие костюмы для Су-57, но пока полетов в них не было.

Как рассказал "Утру" заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев, принципиально новый противоперегрузочный костюм вряд ли отличается от ППК-1 и ППК-2, так как законы физики никто не отменял.

"Там есть грузик, чем больше перегрузка, тем больше он уходит, поступает воздух, который давит на икроножные мышцы и пресс, удерживая кровоток", – сказал эксперт.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По его словам, его могли сделать более технологичным – уменьшить вес, применить еще более качественный шелк, но принципиальные различия ожидать не стоит.

Как известно, летчикам-истребителям иногда приходится пилотировать свои машины при перегрузках 9g, поэтому специальные костюмы – это необходимость.

Что касается высотно-компенсирующих костюмов, то они нужны при полетах в стратосфере, такие используют, например, пилоты МиГ-31. Цельные комбинезоны с перчатками и носками нужны для компенсации резкого перепада давления в кабине самолета в случае возникновения нештатной ситуации или аварии на большой высоте.

Андрей ШЕРЫХАНОВ
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