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Су-57 совершил более десяти вылетов в Сирии

Фото: commons.wikimedia.org/Maxim Maksimov (CC BY-SA 3.0)
Минобороны ответило на критику истребителя

После того как американские СМИ назвали российский истребители пятого поколения Су-57 никогда не воевавшим прототипом, Минобороны опубликовало первое видео полета машины в Сирии, на котором видно, как истребитель взлетает и садится на авиабазу "Хмеймим".


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Как говорится в сообщении военного ведомства, в ходе полетов, которых было более десяти, пилоты проверили на практике летно-технические характеристики самолета. А также работу всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур, сложной подстилающей поверхности и других факторов.

Как известно, на взлетной полосе в Сирии нередко присутствует песок, который даже стал причиной небольшого конструкционного изменения в истребителе Су-35С.

На видео Су-57 летит без подвесок вооружений. На основании этого можно сделать вывод, что самолет в Сирии не стрелял и тем более не совершал боевых вылетов.

Первую партию опытных образцов Су-57 с двигателями первого этапа военным передали в феврале этого года. На данный момент испытания продолжаются.

Александр ИЛЬИН
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