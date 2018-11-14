Эксперты сравнили детище ОКБ с прототипом, которому не светит участие в боях

Су-57 никогда не участвовал в боевых операциях, в то время как F-22 воюет с 2014 года, и любое сравнение этих двух самолетов является чисто концептуальным.

Недавнее заявление главного конструктора ОКБ Сухого Михаила Стрельца в эфире телеканала "Звезда" о том, что F-22 проигрывает многофункциональному Су-57, так как изначально разрабатывался исключительно для воздушного боя, просто взбесило американских военных экспертов.

Редактор War is Boring на страницах The National Interest опубликовал целую статью, автор которой горячо доказывает, что F-22 просто идеален для нанесения наземных ракетно-бомбовых ударов.

По его мнению, самые удачные многоцелевые истребители сначала готовили только для одной миссии. Так, F-4 "Phantom", F-14 "Тоmcat", F-15 "Eagle" и F-16 "Fighting Falcon" проектировали для превосходства в небе. Но сейчас эти самолеты успешно используют для нанесения наземных ударов, в том числе в составе группировки объединенных сил в Сирии.

F-22 действительно создавался чисто как истребитель. Однако затем летчики поняли, что его малозаметность, а также устойчивость на больших скоростях – это просто идеальные качества для ракетно-бомбовых ударов, для которых готовили, в частности, Су-57.

Когда первые F-22 поступили в распоряжение 1-го истребительного крыла в Вирджинии в 2005 году, их сразу же отправили на учения. И во время сброса наводящихся по GPS бомб, пилоты заметили, что истребитель стабильно и легко летит на сверхзвуке на высоте более 15 км, что позволяет ему просто ювелирно точно сбрасывать бомбы, намного лучше, чем это делают самолеты четвертого поколения.



Бригадный генерал Бертон Филд, командовавший крылом истребителей F-22 рассказала в интервью автору статьи, что воздушный бой якобы не самая сильная сторона "двадцать второго". Этот самолет можно легко использовать для бомбардировок или даже как штурмовик, хотя это конечно довольно дорогая затея.



