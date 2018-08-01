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Первый "пальмовый Су-35" взлетит в октябре

Фото: mil.ru
Россия продает истребители Индонезии

Индонезия получит первый истребитель Су-35 уже в октябре того года. Всего Москва поставит Джакарте 11 машин. В российских СМИ контракт вызвал широкий общественный резонанс из-за того, что Россия при этом связывает себя обязательствами закупить у Индонезии ряд национальных товаров, например, пальмовое масло.

Об осенней поставке заявил посол страны в РФ Вахид Суприяди. Как передает ТАСС, машину постараются получить как раз ко дню вооруженных сил Индонезии. При этом дипломат добавил, что поставку ожидают "чем скорее, тем лучше", но сейчас еще обсуждаются технические детали.

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Ранее против российских поставок Су-35 в Индонезию резко выступали США, которые полагают, что поставка настолько опасных истребителей может изменить балланс сил в регоне. Кроме того, американцы с давних пор поставляют Джакарте боевые самолеты, например, F-16, поэтому конкуренция со стороны России им совершенно не нужна.


Александр ИЛЬИН
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