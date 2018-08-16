Долгожданный "Ил" уходит в серию

Российским военным строят новые транспортники

Первую пару серийных транспортника Ил-112В для военных заложат осенью этого года. До этого их строительство несколько раз откладывалось, хотя в "Климове" довольно давно рапортовали, что двигатели для них готовы.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу "Ильюшина", транспортники заложат в ближайшие 2-3 месяца. А еще раньше, в сентябре, состоится выкатка первого опытного Ил-112В.

Самолеты жизненно необходимы военным для замены Ан-24 и Ан-26, причем нужны сотни машин. Особенно остро встал вопрос после того, как для Минобороны РФ отказался делать самолеты "Антонов", несмотря на действующий контракт.

По словам вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации, гендиректора "Авиакомплекса имени Ильюшина" Алексея Рогозина, взлетит Ил-112В уже в конце этого года. А серийное производство будет запущено в 2020 году. Это означает, что еще как минимум несколько лет военным придется использовать советские Ан-24 и Ан-26, с эксплуатацией которых в последнее время начали возникать проблемы, несмотря на то что это очень надежные машины.