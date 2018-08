Запад рассекретил тайное оружие России

Западные журналисты "разнюхали", где российские военные прячут секретное оружие. По их данным, лазерный комплекс "Пересвет" расположен около города Тейково в Ивановской области на 2426-й технической ракетной базе 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН.

Обнаружить секретный объект, как это обычно и бывает, удалось с помощью спутника. Судя по снимкам, которые выложил в Twitter пользователь rambo54, на базе припаркованы два тягача длиной порядка 26 м, действительно напоминающие "Пересвет", которые пока видели только в демонстрационных роликах. Тот же "КамАЗ" и три "коробки".

in President Putins Speach in March 2018 a video was shown which presents a new mobile Combat #Laser System " #Peresvet ". https://t.co/elkskHyFD2 With the assistance of some friends https://t.co/uDb3VmTbag I have geolocated the garrison. The two vehicles are visible: ~26m length pic.twitter.com/Aub0X070PU

Кроме того, как пишет тот же пользователь, ссылаясь на снимки, русские строят похожую базу в Новосибирске на месте 39-й гвардейской ракетной дивизии РВСН, где есть вся необходимая инфраструктура. По мнению аналитиков военного блога bmpd, "Пересветы" нужны для ослепления американских низкоорбитальных спутников. И в будущем лазерными комплексами прикроют основные позиционные районы РВСН.

After I was lucky to find the base of the #Peresvet Laser system at Teykovo ICBM base I looked around other #ICBM bases and...bingo

In the last month a 2nd site is under construction at the 39th Guard Divison supply base. The purpose seems to blind satellites in the boost phase pic.twitter.com/kAlaTPMhRb