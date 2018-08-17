Запад рассекретил тайное оружие России

Лазер "Пересвет" прячут под Иваново

Западные журналисты "разнюхали", где российские военные прячут секретное оружие. По их данным, лазерный комплекс "Пересвет" расположен около города Тейково в Ивановской области на 2426-й технической ракетной базе 54-й гвардейской ракетной дивизии РВСН.

Обнаружить секретный объект, как это обычно и бывает, удалось с помощью спутника. Судя по снимкам, которые выложил в Twitter пользователь rambo54, на базе припаркованы два тягача длиной порядка 26 м, действительно напоминающие "Пересвет", которые пока видели только в демонстрационных роликах. Тот же "КамАЗ" и три "коробки".

in President Putins Speach in March 2018 a video was shown which presents a new mobile Combat #Laser System "#Peresvet".https://t.co/elkskHyFD2

With the assistance of some friendshttps://t.co/uDb3VmTbag

I have geolocated the garrison. The two vehicles are visible: ~26m length pic.twitter.com/Aub0X070PU — rambo54 (@reutersanders) 15 августа 2018 г.

Кроме того, как пишет тот же пользователь, ссылаясь на снимки, русские строят похожую базу в Новосибирске на месте 39-й гвардейской ракетной дивизии РВСН, где есть вся необходимая инфраструктура. По мнению аналитиков военного блога bmpd, "Пересветы" нужны для ослепления американских низкоорбитальных спутников. И в будущем лазерными комплексами прикроют основные позиционные районы РВСН.

After I was lucky to find the base of the #Peresvet Laser system at Teykovo ICBM base I looked around other #ICBM bases and...bingo

In the last month a 2nd site is under construction at the 39th Guard Divison supply base. The purpose seems to blind satellites in the boost phase pic.twitter.com/kAlaTPMhRb — rambo54 (@reutersanders) 16 августа 2018 г.

В Минобороны, разумеется, эти данные не подтверждают. Возможно, это лишь уловка, а настоящий "Пересвет" находится совсем в другом месте. Либо российские военные захотели, чтобы эти координаты попали в Сеть, потому что при желании комплексы можно было замаскировать получше, даже от спутника.

Аналогичная ситуация с крылатой ракетой на ядерной установке "Буревестник". Видео с запуском ракеты, а затем инженерами в белой одежде, "копошащимися" возле своего "детища", опубликовало в июле Минобороны, вызвав оживленные дискуссии среди любителей ракетной техники.



Где проходят испытания ракеты, в Минобороны не сообщали, однако пользователь Chippendale утверждает на форуме Militaryrussia.ru, что комплекс находится на полигоне "Капустин Яр" в Астраханской области. При этом он ссылается на спутниковые снимки, где хорошо видна ракетная установка.



По мнению российских военных аналитиков, на полигоне могли запускать ракету, но без ядерной силовой установки, в рамках испытаний для отработки компонентов комплекса. И до принятия ее на вооружение пока далеко.

В любом случае вероятно, что информационная утечка была контролируемой. То, что знать "не надо", пользователи интернета вряд ли узнали. Сейчас российским военным выгоден информационный шум вокруг перспективного оружия, так как он фактически подтверждает серьезные намерения Москвы.