Экспериментальные образцы уже поднимались в воздух

Российские военные готовятся к испытанию разработки, вызывающей наибольшие сомнения на Западе, – крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой, которая может летать на неограниченную дальность и "обманывать" любые средства ПРО.

Еще во времена холодной войны и СССР, и США делали попытки создания подобного оружия, однако из-за больших габаритов и опасности радиоактивного заражения от реактора данные проекты были заморожены.

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Но 1 марта Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил, что российские инженеры создали компактную установку, которую можно поставить на крылатую ракету. После чего она как будто получает "вечный двигатель".

Позже появилась информация, что установка пока еще находится на стадии доработки. И вот в четверг в Минобороны заявили, что в данный момент на основе "уточненных требований совершенствуется конструкция составных частей ракеты", идут наземные испытания. А также подготовка к летным тестам экспериментальных образцов крылатой ракеты.

На видео, опубликованных Минобороны в Facebook, показаны запуск ракеты и работа в цехе предприятия. Одетые в белые халаты ученые "возятся" с загадочными красными ракетами в пусковых контейнерах.

ТАСС цитирует главного научного сотрудника 12-го ЦНИИ Минобороны Сергея Перцева, который сообщил о "ценной экспериментальной информации, необходимой для уточнения ряда требований к изделию".

Ранее СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что максимальный полет испытываемого образца продолжался всего 35 километров. Затем ракета потеряла управление и упала. Даже если так оно и есть, для испытаний новой ракеты это абсолютно нормально. Экспериментальные образцы создаются как раз для совершенствования конструкции и поиска оптимальных решений.

Никаких сроков пока не называется, это говорит о том, что "Буревестник" находится на стадии опытно-конструкторских работ. Жаль, что о деталях испытаний ядерной силовой установки пока ничего не сообщается, а ведь именно она должна стать "изюминкой" проекта.