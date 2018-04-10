Секретная дивизия испытает царь-торпеду
На Северном флоте создали глубоководную дивизию, которая займется испытанием новейшего оружия. Такого подразделения в истории ВМФ РФ еще не было. В его состав входят не только подлодки-носители, но и малогабаритные атомные глубоководные станции (АГС). А также большое количество роботизированных подводных комплексов, способных уничтожить подводную инфраструктуру НАТО.
Как пишет газета "Известия", ссылаясь на источник в Главкомате ВМФ, секретное подразделение создали в январе на базе 29-й отдельной бригады подводных лодок в Гаджиево. Моряки здесь работают с уникальными и засекреченными АГС, такими как "Кашалот" проекта 18510, "Палтус" проекта 18511 и самая загадочная лодка специального назначения "Калитка", также известная как "Лошарик", которая пока существует в единственном экземпляре.
По мнению ветерана-подводника Владимира Ашика, преобразование бригады в дивизию связано с поступлением носителя глубоководных технических средств или подлодки специального назначения "Подмосковье". А также скорой передачей флоту аналогичной АПЛ "Белгород". Эксперт уверен, что только в этой дивизии есть специалисты и оборудование, которые позволят испытать ту самую торпеду на ядерной силовой установке, о которой говорил президент во время обращения Федеральному собранию 1 марта этого года.
"Белгород" – подлодка специального назначения, построенная на базе проекта "Антей". "Подмосковье" – на базе "Дельфина". Первую прекратили строить в 1990-х, но после гибели "Курска" возобновили работы. В 2012 г. главком ВМФ Владимир Высоцкий заявил, что она достраивается по специальному проекту. Во время переделки ее длина увеличилась с 154 до 184 метров. Это почти на 11 м больше, чем "Акула" проекта 941, которая считается самой большой лодкой в мире. В этом году суперподлодка должна вступить в строй.
Что касается АПЛ "Подмосковье", то эту лодку вывели из состава флота в 1999 г., а затем также достроили по специальному проекту. По данным СМИ, из субмарины вырезали ракетные отсеки и установили блок специальных отсеков с оборудованием и жилыми помещениями. Причем блок был взят у подлодки БС-411 "Оренбург", которая использовалась как носитель сверхмалых подводных лодок.
Эти две субмарины и должны стать носителем царь-торпеды. А титановая "Калитка" должна нанести непоправимый ущерб подводной инфраструктуре НАТО, включая глубоководные компоненты американской системы слежения за подлодками SOSUS и даже кабели, обеспечивающие работу интернета. Эксперты НАТО уверяют, что "Калитка" способна передвигаться на колесах по дну, поэтому ее невозможно засечь гидролокатором. Субмарина якобы может спокойно подобраться к любому охраняемому объекту и внезапно атаковать или совершить диверсию.
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