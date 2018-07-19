Израиль пугает дроном-камикадзе
Знающие толк в беспилотниках израильтяне неоднократно применяли их против лидеров палестинцев. Теперь они презентовали новый дрон-убийцу.
Разработка Israel Aerospace Industries помещается в обычном рюкзаке или чемодане и чем-то напоминает "ноу-хау" боевиков запрещенного в РФ "Исламского государства", которые прикручивают гранаты к обычным гражданским коптерам. Но этот дрон специально создан для боевых действий, поэтому, конечно, более эффективен.
Как пишет Israel Defense, его можно использовать как для разведки, у него есть камера, так и для уничтожения живой силы противника или легкой бронетехники. Размеры аппарата Rotem всего около метра в длину, 18 см в ширину и 13 см в высоту. Какими именно боеприпасами будут вооружать БПЛА, пока держится в секрете, но, судя по видео, на котором дрон уничтожает условных террористов у контейнеров, это могут быть осколочно-фугасные боезаряды.
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