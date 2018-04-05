Россия медленно решает проблему нехватки украинских двигателей

Крушение российского Ан-26 в Сирии в марте этого года показало, насколько остро стоит проблема нехватки нового военно-транспортного самолета малого класса. "Двадцать шестые" в небе уже полвека, и летать на них стало опасно.

Проблема усугубилась после того, как Россия и Украина полностью прекратили партнерские отношения, Минобороны РФ окончательно порвало с киевским "Антоновым". Готовый Ан-70 так и не ушел в серию, а предприятие до сих пор должно российским военным 180 млн руб. за неустойку.

Стало очевидно, что России нужны свои самолеты, так как рассчитывать на украинский авиапром уже не приходится. К слову, без российских заказов "Антонов" остался без главного покупателя. Киевляне предложили Ан-70 американцам, чтобы он занял нишу между средним Lockheed C-130 и стратегическим Boeing C-17. Но пока это только разговоры. Компанию перевели в состав "Укроборонпрома", и что будет дальше с легендарным предприятием – непонятно.

Тем временем Россия уже годы пытается запустить в небо свой легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Обласканный российской прессой, он пока еще ни разу не поднимался над взлетной полосой. Хотя должен был заменить Ан-26 еще в далеком 2012 году. Восемь лет назад об этом говорил командующий военно-транспортной авиацией генерал-лейтенант Виктор Качалкин. Однако этого так и не произошло.

Но похоже, теперь Минобороны отступать некуда. Испытанный и надежный Ан-26 угробил в Сирии 39 российских военных. Эту катастрофа не вызвала такой резонанс в СМИ, как падение пассажирского Ан-148 в Подмосковье. Но жертв было много в обоих случаях – это две большие трагедии.

И вот наконец стало известно, что в четвертом квартале этого года состоится первый полет Ил-112В с новым двигателем ТВ7-117СТ, разработанном в "ОДК-Климов".

Как сообщили "Утру" специалисты компании на Международном форуме двигателестроения в Москве, сейчас двигатель проходит стендовые испытания, которые подтверждают заявленные характеристики. С сентября по декабрь прошлого года ТВ7-117СТ успешно "обкатали" на летающей лаборатории Ил-76 в НИИ имени Громова. Во время тестов отрабатывались режимы двигателя, которые могут быть использованы уже в составе нового самолета. Но что из себя представляет новый двигатель и машина, можно будет говорить только после первого полета. Он и расставят все точки над i.

"Мы ждем илюшинцев, чтобы начать испытания непосредственно двух двигателей на самолете. Мы знаем, что ТВ7-117СТ на 30 процентов мощнее АИ-24, который стоит на Ан-26. Мощность в чрезвычайном режиме у нашего двигателя – 3600 л.с. В крейсерском – 2900 л.с., у АИ-24 это 2500 л.с.", – сказал специалист "ОДК-Климов".

Вдобавок российский двигатель на 20-25% экономнее. Но опять же, подчеркивают в компании, все это будет окончательно подтверждено только после летных испытаний.

Кстати, параллельно с военно-транспортной версией идет работа над гражданской – Ил-114-300. Летные испытания этой машины состоятся уже через полгода после полета Ил-112В. Затем оба самолета должны уйти в серию. Как говорится, поживем – увидим.

Примерно в похожей ситуации оказался другой отечественный производитель – НПО "Сатурн". После того как Киев запретил "Зоря-Машпроект" поставлять турбины Москве, России пришлось срочно налаживать производство в Рыбинске. Но в серию они, по данным СМИ, должны уйти только в 2020 году.

Это означает, что несколько новых российских фрегатов, которые сейчас простаивают без украинских турбин, "оживут" в лучшем случае через два года.

На форум двигателестроения НПО "Сатурн" привез М70ФРУ, турбину для небольших военных кораблей и катеров, в том числе на воздушной подушке. Большой М90ФРУ, который подошел бы по мощности для фрегата, решили не брать. Как уточнили "Утру" на стенде компании, все новые двигатели не строятся конкретно под какую-то модель и могут подойти кораблям нескольких типов.

"Потихоньку начинаем. Этот двигатель готов к производству, но в серию пока не ушел, – говорит специалист из Рыбинска, – осваиваем новые типы, в частности, реверсионную версию. Где-то нужен вал вперед, где-то назад. У нас изначально разработан двигатель с валом назад. Но, к примеру, для военного катера на воздушной подушке "Зубр" нужен вал вперед – это М70ФРУ-2".

Ожидается, что КПД этих двигателей вырастет на 10-15% по сравнению с теми, которые поставляла "Зоря-Машпроект". По данным СМИ, маршевые М70ФРУ и форсажные М90ФРУ заменят украинские ДС71 и ДО90 соответственно. Да, технические характеристики у российских турбин лучше. Но последнее слово будет за моряками. Пока новые двигатели НПО "Сатурн" испытывают только на стендах, а не на кораблях. В компании это называют "освоение производства".