Из-за санкций морякам досталось больше других

На фоне относительных успехов в авиастроении и перевооружении ядерного щита России новых кораблей в стране построено мало. Так же плохо обстоят дела с ремонтом. Достаточно вспомнить авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который, похоже, проще заменить новым, чем полностью починить. Медленными темпами идет модернизация тяжелых ракетных крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий".

К такому неутешительному выводу пришли эксперты журнала Центра анализа стратегий и технологий "Экспорт вооружений", основываясь на предварительных итогах программы.

Более того, автор статьи Максим Шеповаленко полагает, что ожидать за оставшиеся два года серьезного улучшения нет никаких оснований. Достроить корабли и при этом уложиться в график не удастся. И виной тому не только украинский "Зоря-Машпроект", отказавшийся поставлять для новых российских фрегатов газотурбины, а слабость отечественной судостроительной и судоремонтной базы. Практически с советских времен она не модернизировалась. Аналогично обстоят дела с машиностроительной базой для судостроения. Налаживание производства двигателей для кораблей в Рыбинске идет с трудом. Это не так просто, взять и начать строить на НПО "Сатурн" газотурбины для новых фрегатов. Равно как и производить дизельные, которые раньше Россия закупала в Германии.

По данным источника, близкого к руководству Минобороны, проблема будет решена к 2020 году. Рыбинск начнет выпускать турбины, а часть немецких дизельных двигателей будет заменена на китайские. Но качество у них будет уже не то.

С другой стороны, неплохо обстоят дела со строительством новых дизельных подлодок проекта 636.6 "Варшавянка". Сейчас в составе Черноморского флота шесть таких субмарин. До 2020 г. во Владивосток должны отправить еще две. А после 2021-го еще четыре – контракт подписан.

Хорошими темпами идет строительство малых ракетных кораблей, или корветов проекта 21631 "Буян-М". Шесть готовы, пять в процессе и еще один в планах.

А вот первые два новейших российских корвета под шифром "Каракурт" пока достраивается на ходу. Но динамика хорошая – морякам обещали одиннадцать таких кораблей. Кстати, и "Буян-М", и "Каракурт" вооружены крылатыми ракетами "Калибр", то есть представляют собой достаточно грозное оружие.

Эксперт особенно обращает внимание, что эти корабли строят неподконтрольные Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) предприятия – петербургская "Пелла" и зеленодольский судостроительный завод. Конкуренция в этом случае только идет на пользу. Например, во Франции у аналога ОСК Naval Group есть сразу несколько конкурентов, которые не позволяют гиганту "заржаветь".

Вместе с тем, по данным источника газеты "Ведомости", на одном из предприятий ОСК после отработки головных образцов серийное строительство пошло быстрее. И модернизированные "Варшавянки" тому пример. Можно ожидать, что так же наладится выпуск серийных атомных подлодок на "Севмаше". Прежде всего лодок проектов "Ясень" и "Борей".

Однако эксперты все равно подчеркивают важность самостоятельности предприятий, которые входят в ОСК, так как на них лежит основная часть работы и с Минобороны, и с иностранными заказчиками. Как известно, те же "Адмиралтейские верфи" поставляют "Варшавянки" и за рубеж.

В военно-космических войсках и РВСН дела обстоят несколько лучше. Если не брать во внимание несколько застрявший на пути в ВКС истребитель пятого поколения Су-57, российские летчики регулярно получают новые машины. Это и Су-35С, и Су-34, и современные вертолеты. А приоритетом аналитики в новой программе перевооружения до 2027 г. называют сухопутные войска. Мотострелкам и танкистам обещают "Армату", новые БМП и БТР, а также современную экипировку и многое другое.