Каспийский флот переезжает в Дагестан
Каспийскую флотилию абсолютно точно переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск, что существенно повысит оперативные возможности боевых кораблей.
Как сообщается на сайте Минобороны, о принятом решении объявил глава ведомства Сергей Шойгу на совещании с руководством вооруженных сил в понедельник.
"Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье", – сказал Шойгу. Число офицеров и военнослужащих увеличится "кратно". А сама передислокация, по словам министра, станет "серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе".
До распада Советского Союза Каспийская флотилия базировалась в Баку. Однако затем по понятным причинам пришлось "переехать" в Астрахань и Махачкалу.
В Каспийске сейчас базируется небольшая часть флота, главная база в Астрахани. Но дело в том, что зимой Волга в этом городе замерзает. И для того, чтобы провести корабли, нужны ледоколы. Естественно, это требует дополнительного времени и средств, что в боевых условиях может сыграть нехорошую шутку с моряками. Кроме того, сейчас флотилия разбита на две части, что тоже не очень удобно.
РИА "Новости" со ссылкой на источник в Минобороны пишет, что перевод флотилии начнется в будущем году. А сам процесс, по мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ РФ адмирала Виктора Кравченко, займет 3-5 лет. Однако после этого флот будет сосредоточен в одном месте.
Большое значение Каспийской флотилии подтвердила сирийская кампания. В 2015 г. ракетные удары "Калибрами" по боевикам наносили "Дагестан", "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг". При этом цели находились сразу в нескольких провинциях – Ракка, Идлиб и Алеппо. Тогда, по данным Минобороны, было уничтожено порядка 600 террористов.
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