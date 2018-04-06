США вспоминают свой "Курск"

Авианосцы США убили сотни моряков

Как известно, среди причин, погубивших российскую подлодку "Курск", называют взрыв торпеды "Шквал", которую испытывали подводники. Версия выглядит правдоподобной, учитывая, что детонация боеприпасов на флоте нередко становилась причиной сильных пожаров, которые приводили к человеческим жертвам.

За тем, чтобы боевые части ни в коем случае не нагревались и не получали механических повреждений, постоянно следят. Но один-единственный недочет или роковая случайность может легко привести к катастрофе.

В ВМС США не любят вспоминать, как в 1960-е гг. сильные пожары едва не уничтожили несколько авианосцев. В 1966-м на борту USS Oriskany, построенного еще во времена Второй мировой войны, кто-то додумался запустить сигнальную ракету рядом с боеприпасами. Магниевая вспышка прожгла алюминиевый отсек, где хранились ракеты для самолетов, и прогремел взрыв. Погибли 44 человека.





Летом 1967 г. ВМС США ждал еще более жуткий инцидент. На авианосце USS Forrestal из-за скачка напряжения произошел запуск ракеты "Зуни" "воздух – земля" на одном из истребителей F-4 Phantom. Затем пошла цепная реакция: начали взрываться бомбы и ракеты, на корабле воцарился сущий ад. Погибли 134 человека, 161 был ранен, а ущерб в переводе на современные деньги составил $509 млн, не считая стоимости сгоревших самолетов.

Обе катастрофы произошли во время Вьетнамской войны, когда с бортов авианосцев в день поднимались десятки истребителей, под завязку вооруженных бомбами и ракетами. Экипаж подвергался огромному стрессу, а все системы корабля работали на пределе.

Но третья авария произошла на корабле, который не участвовал в боевых действиях. Гордость флота, первый в мире атомный авианосец USS Enterprise даже близко не подходил к Вьетнаму. В январе 1969-го он курсировал в 70 морских милях к юго-западу от Перл-Харбора в сопровождении эсминца USS Rodgers и ракетного крейсера USS Bainbridge. Корабли были на учениях и только готовились к отправке на войну. Но никто даже и не предполагал, что боевые действия для них начнутся гораздо раньше, чем планировалось.





Американцы восстановили подробную картину произошедшего. Утром 14 января с борта авианосца начали готовить к взлету истребители F-4 Phantom, палубные штурмовики A-6 и А-7. А также самолет ДРЛО Grumman E-2 Hawkeye и заправщик Ка-3 – всего 15 машин.

Каждый "Фантом" взял по шесть бомб Mark 82 и восемь ракет "Зуни". Как обычно, двигатели истребителей разогревали специальные системы MD-3A, которые устанавливали на правой стороне самолета.

Однако в тот раз ее установили неправильно, слишком близко к ракетам, моряки, видимо, были слишком заняты установкой боеприпасов. В итоге жар начал обдавать боеголовку одной из ракет, которая сдетонировала. Заряд "Зуни" на 60% состоит из гексогена и на 40% тротила. Мощный взрыв разрушил топливный бак "Фантома", на палубу вылилось реактивное топливо JP-5. Загорелись еще три "Фантома". Первыми жертвами стали пилот F-4 и два оператора, которые готовили его самолет к взлету.

Но это было только начало. Сразу же самопроизвольно запустились еще три ракеты "Зуни", а затем взорвалась бомба Mark 82, продолбившая в палубе отверстие радиусом в 2,5 метра. Пожар проник на три палубы ниже.

Служивший на корабле Майкл Карлин описывает инцидент в рапорте так: по всему кораблю летала шрапнель. Все запасы огнетушащей пены были уничтожены взрывом, как и пожарные шланги. Люди горели, раненые корчились на палубе. Повсюду лежали тела погибших...

С каждой минутой ситуация становилась только хуже. Из-за пожара сдетонировала стойка сразу с тремя бомбами Mark 82, образовав в палубе шестиметровую брешь. Огонь перекинулся на заправщика Ка-3, загорелись тысячи галлонов топлива. Пламя едва не парализовало узлы управления кораблем.

Всего на USS Enterprise произошло 18 взрывов, каждый из которых можно расценивать как прямое попадание бомбы или ракеты, или даже хуже. Авианосец спасло то, что капитан Кент Ли повернул корабль таким образом, что ветер начал сдувать дым с палубы. А матросы принялись сбрасывать еще не взорвавшиеся бомбы и ракеты в океан. Это было очень рискованное занятие, но другого выхода просто не было.

Здорово помог эсминец USS Rodgers, который с риском для себя встал рядом с авианосцем. Струи огнетушителей с трудом дотянулись до палубы терпящего бедствие корабля.

Через 40 минут после первого взрыва морякам удалось локализовать пожар, но это время показалось им настоящей вечностью. Полностью потушить пламя удалось только к полудню. Пожар и взрывы унесли жизни 28 человек. Раненых было более 300. На самом тихом ходу истерзанный USS Enterprise пришел в ремонтные доки, где его ждал ремонт на $866 млн в переводе на современные деньги.

После серии аварий американцы сделали определенные выводы. Например, обогреватели двигателей начали ставить дальше от самолетов. А производители боеприпасов стали делать бомбы и ракеты более устойчивыми к высоким температурам. Больше внимания стали уделять обучению моряков технике безопасности.

Но никаких существенных изменений так и не произошло. Сейчас все делается примерно так же, и риск остается. Особенно во время большой загрузки корабля, когда на нем сразу находится множество самолетов с вооружением. Любая случайность или небрежность может вызвать цепную реакцию.

На подводной лодке в случае пожара морякам еще хуже. На глубине к ним никто оперативно не придет на помощь. Торпеды и ракеты не удастся сбросить в море. Но ситуация, которая могла произойти на "Курсе", чем-то напоминает то, что случилось на авианосце. Неизвестно только, как взорвалась торпеда. А то, что было потом, можно уже представить.