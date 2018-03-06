У России будет колесный танк

Он найдет себе применение в уличном бою

Новую машину сделают на базе платформы "Бумеранг", на которой уже созданы опытные образцы БТР и БМП. Но конструкторы на этом решили не останавливаться.

Как заявил руководитель предприятия-разработчика "Военно-промышленной компании" Сергей Суворов в интервью РИА "Новости", колесный танк обеспечит лучшую огневую поддержку контртеррористическим подразделениям, чем громоздкий гусеничный танк. Несмотря на свою проходимость, тяжелая машина с трудом передвигается по узким городским улицам и разбивает асфальт, который потом приходится перекладывать. Колесный танк быстрее, более маневренный и намного эффективнее, – уверяют в компании.

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С этим трудно не согласиться. Неслучайно американцы выбирают для городских боев тяжелые 17-тонные STRYKER, по сути, мало отличающиеся от колесных танков. Особенно в модификации M1128 Mobile Gun System, с гладкоствольным орудием. "Страйкеры" широко применялись в Ираке и Афганистане и в целом получили положительные отзывы.

Военные, в частности, отмечают живучесть машины. Ветераны боевых действий в Ираке утверждают, что машина выдерживала десятки попаданий противотанковых гранат и уезжала на своих колесах.





Stryker. Фото: wikipedia.org

Вполне логично, что Минобороны РФ заинтересовано в аналогичных машинах. Все-таки танки создавались для ведения войны в полях и на пересеченной местности, а уличные бои ведутся совсем по другим правилам.

Легкий колесный танк уже разработан – это БТР К-16 "Бумеранг". Двадцатитонная махина защищена многослойной броней, в том числе керамической. По данным экспертов, тип брони соответствует шестому уровню стандарта НАТО и может выдержать попадание 30-миллиметрового бронебойного снаряда с вольфрамовым сердечником с дистанции 500 метров.

Посадка-высадка десанта, как и у "Страйкера", у К-16 ведется с задней части кузова. Машина вооружена 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТ и противотанковым ракетным комплексом "Корнет". По плану машина поступит в войска уже в будущем году. Как и БМП-версия К-17.

Вероятно, в это же время или чуть позже военные получат и колесный танк. Предположительно, у него будет еще более серьезная броня и мощное 125-миллиметровое орудие, которое и сделает его похожим на гусеничного "собрата".

В войсках "Бумеранги" как хвалят, так и критикуют. Среди плюсов, конечно, отмечают уровень защиты, удобную заднюю дверь и новое вооружение. А среди минусов – большую высоту машины по сравнению с тем же БТР-80. Грубо говоря, в "Бумеранг" проще будет попасть из танка, ПТРК или гранатомета.

Машину сделали выше, чтобы защитить экипаж при подрывах на минах. В днище корпуса вмонтированы противоминные "сэндвичи"– специальные многослойные наполнители. Вдобавок "Бумеранг" прибавил в росте из-за установки специальных противоминных кресел, которые устанавливаются с запасом высоты. Таковы современные требования безопасности. А будут ли они оправданными, покажет только боевой опыт.